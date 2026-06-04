Sevdiğim Sensin sezon finali nerede çekildi, Sevdiğim Sensin'deki dağ nerede, hangi dağ?

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'in sezon finali bölümü yalnızca hikayesiyle değil, büyüleyici doğal güzellikleriyle de gündem oldu. Özellikle dağ ve köy sahnelerinin ardından "Sevdiğim Sensin sezon finali nerede çekildi?" ve "Sevdiğim Sensin'deki dağ hangi dağ?" soruları arama motorlarında öne çıktı. İşte dizinin çekim mekanlarına ilişkin merak edilen detaylar.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, bu akşam yayınlanacak 15. bölümüyle sezon finali yapıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı Ay Yapım imzalı yapım, izleyicilere duygu dolu ve sürprizlerle dolu bir sezon finali sunmaya hazırlanıyor. Bölümde dikkat çeken sahnelerin çekildiği mekan ise dizi hayranlarının merak konusu oldu.

Sevdiğim Sensin'in sezon finali için hazırlanan özel sahneler, Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Hasan Dağı'nın eteklerinde çekildi. Bahar manzaralarının eşlik ettiği büyüleyici atmosfer, sezon finaline görsel açıdan da farklı bir hava kattı.

Dizide yer alan dağ ve doğa sahneleri, yayınlanan fragmanın ardından izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

HASAN DAĞI'NIN EŞSİZ MANZARASI EKRANA TAŞINDI

Sezon finalinde Erkan ve Dicle'nin hikayelerinin başladığı yere, yani Dicle'nin köyüne dönüşü konu alınıyor. Hasan Dağı'nın doğal güzellikleri arasında çekilen sahneler, karakterlerin duygusal yolculuğuna etkileyici bir fon oluşturuyor.

Özellikle baharın tüm renklerini yansıtan görüntüler, dizinin sezon finaline sinematik bir atmosfer kazandırıyor.

DİCLE VE FERİDE İÇİN KRİTİK YOLCULUK

Yeni bölümde Dicle, yıllar önce yaralı bir köylü kızı olarak ayrıldığı köyüne geri dönüyor. Ancak bu kez yanında Erkan, Civan ve hafızasını yeniden kazanması için mücadele edilen ablası Feride bulunuyor.

Köye yapılan bu dönüş, karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmesine ve önemli sırların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

ERKAN'IN AŞK İTİRAFI SEZON FİNALİNE DAMGA VURACAK

Sezon finalinin en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Erkan'ın uzun süredir beklenen aşk itirafı olacak. Hasan Dağı'nın etkileyici manzarası eşliğinde yaşanacak sahnelerde Erkan ve Dicle ilk kez birbirlerine daha yakın bir şekilde yaklaşacak.

İzleyicilerin merakla beklediği bu anların, sezon finalinin en duygusal bölümleri arasında yer alması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE SÜRPRİZ GELİŞMELER YAŞANACAK

Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği, senaryosunu ise Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı Sevdiğim Sensin, sezon finalinde yalnızca romantik anlarla değil, aynı zamanda sarsıcı gelişmelerle de izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Hasan Dağı'nın büyüleyici atmosferinde çekilen özel sahneler ve karakterlerin kaderini etkileyecek olaylar, dizinin sezon finalini unutulmaz bölümlerden biri haline getirecek.