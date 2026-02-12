Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor? Hangi şehirde, ilçede ve köyde çekiliyor?

Star TV'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin, ilk bölümüyle 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlara geliyor. Ağrı'da başlayan ve İstanbul'a uzanan hikayesiyle dizi, farklı şehirlerde kurulan setleriyle izleyicinin gündeminde yer alıyor.

SEVDİĞİM SENSİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdiğim Sensin dizisinin hikayesi ilk olarak Ağrı'da başlıyor. Özellikle Dicle'nin köy hayatı, askerlik sahneleri ve deprem sonrası köy atmosferinin işlendiği bölümler Ağrı ilinde çekildi. Ağrı'nın il merkezi ve çevre köyleri, taş evlerin yoğun olduğu doğal yapısı bozulmamış alanlar, köy meydanları ve sert iklim koşullarına sahip açık alanlar plato olarak kullanıldı. Doğu Anadolu'nun karakteristik coğrafyası, dizinin ilk bölümlerinde geniş yer buldu.

Hikayenin ilerleyen bölümlerinde anlatı İstanbul'a taşındı ve çekimlerin önemli bir kısmı da bu şehirde gerçekleştirilmeye başlandı. Aldur ailesinin köşkü, şehir yaşamını yansıtan mekânlar ve modern alanlar İstanbul'daki çeşitli semtlerde kurulan setlerde çekiliyor. Ayrıca Ay Yapım'ın stüdyo olanakları da İstanbul sahneleri için kullanılıyor. Böylelikle dizi, kırsal dokudan metropol atmosferine uzanan bir çekim planıyla devam ediyor.

SEVDİĞİM SENSİN AKSARAY'DA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başlangıçta hikâyenin Ağrı'da geçmesi nedeniyle çekim planlaması bu il üzerinden yapıldı. Ancak hava koşulları, lojistik şartlar ve doğal plato ihtiyaçları nedeniyle set büyük ölçüde Aksaray'a kaydırıldı. Özellikle kırsal sahnelerin devamı için Aksaray'ın bozkır manzaraları ve taş mimarili köy yapıları tercih edildi.

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Eski Gözlükuyu Köyü, dizinin ana kırsal sahneleri için kullanılan başlıca konum olarak öne çıktı. Köy evleri, taş yapılar ve geniş bozkır alanları burada kurulan setlerde yer aldı. Ayrıca bazı sosyal medya paylaşımlarında ve yerel haberlerde Hasandağı çevresinde de tanıtım ve fragman çekimlerinin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Buna karşın ana çekim hattı ilk etapta Ağrı, devamında ise Aksaray ve İstanbul olarak şekillendi.

SEVDİĞİM SENSİN HANGİ GÜNLER?

Sevdiğim Sensin, Star TV ekranlarında her hafta Perşembe akşamı yayınlanıyor. Dizi, saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor ve haftalık yayın düzenini bu gün üzerinden sürdürüyor. İlk bölümü 12 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanan yapım, aynı saat diliminde yeni bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ediyor.