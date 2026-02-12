Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede, Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü konumu neresi?

Son dönemde özellikle televizyon ve sosyal medya sayesinde tanınan Gözlükuyu Köyü, Aksaray il sınırları içinde yer alıyor. "Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede?" sorusunun cevabını arayanlar için köyün konumu ve ziyaret olanakları haberimizde derlendi.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?" sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başlangıçta yapım ekibi, çekimlerin Ağrı'da yapılmasını planlamıştı. Ancak bölgedeki sert hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle rota değiştirildi. Sonuç olarak dizinin ana çekim noktası İç Anadolu'ya kaydırıldı.

DİZİNİN ANA MEKANI: AKSARAY'IN GÖZLÜKUYU KÖYÜ

Sevdiğim Sensin dizisinin kalbi, Aksaray ilinin merkez ilçesine bağlı Eski Gözlükuyu Köyü'nde atıyor. Taş evleri, geniş bozkır alanları ve tarihi dokusuyla Gözlükuyu, dizinin dramatik ve duygusal atmosferine mükemmel bir zemin sunuyor.

Bozkırın ortasındaki bu köy, hem doğal hem de görsel olarak yapımın karakterini yansıtıyor.

AKSARAY MI, AĞRI MI?

Çekimler hâlihazırda Aksaray'da sürüyor. Özellikle köydeki taş evler ve etrafındaki geniş ovalar, hikayenin merkez sahnelerini oluşturuyor. İlerleyen bölümlerde dizinin hikayesi İstanbul'a taşınacak ve çekimler şehrin tarihi semtlerinde devam edecek. Ancak şimdilik dizinin ruhu ve dramatik atmosferi Aksaray'ın mistik yapısında hayat buluyor.