Haberler

Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede, Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü konumu neresi?

Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede, Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü konumu neresi?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın şirin köylerinden biri olan Gözlükuyu Köyü, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Peki, Sevdiğim Sensin dizisinin geçtiği mekanlardan biri olarak merak edilen Gözlükuyu Köyü nerede? İşte Aksaray Gözlükuyu Köyü'nün konumu ve ulaşım detaylarıyla ilgili bilgiler…

Son dönemde özellikle televizyon ve sosyal medya sayesinde tanınan Gözlükuyu Köyü, Aksaray il sınırları içinde yer alıyor. "Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede?" sorusunun cevabını arayanlar için köyün konumu ve ziyaret olanakları haberimizde derlendi.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor?" sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Başlangıçta yapım ekibi, çekimlerin Ağrı'da yapılmasını planlamıştı. Ancak bölgedeki sert hava koşulları ve ulaşım zorlukları nedeniyle rota değiştirildi. Sonuç olarak dizinin ana çekim noktası İç Anadolu'ya kaydırıldı.

Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede, Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü konumu neresi?

DİZİNİN ANA MEKANI: AKSARAY'IN GÖZLÜKUYU KÖYÜ

Sevdiğim Sensin dizisinin kalbi, Aksaray ilinin merkez ilçesine bağlı Eski Gözlükuyu Köyü'nde atıyor. Taş evleri, geniş bozkır alanları ve tarihi dokusuyla Gözlükuyu, dizinin dramatik ve duygusal atmosferine mükemmel bir zemin sunuyor.

Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede, Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü konumu neresi?

Bozkırın ortasındaki bu köy, hem doğal hem de görsel olarak yapımın karakterini yansıtıyor.

Sevdiğim Sensin Gözlükuyu Köyü nerede, Aksaray Eski Gözlükuyu Köyü konumu neresi?

AKSARAY MI, AĞRI MI?

Çekimler hâlihazırda Aksaray'da sürüyor. Özellikle köydeki taş evler ve etrafındaki geniş ovalar, hikayenin merkez sahnelerini oluşturuyor. İlerleyen bölümlerde dizinin hikayesi İstanbul'a taşınacak ve çekimler şehrin tarihi semtlerinde devam edecek. Ancak şimdilik dizinin ruhu ve dramatik atmosferi Aksaray'ın mistik yapısında hayat buluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde...
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

Gözünün yaşına bakmadı! Takımın yıldızına 3 cümlelik uyarı
Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz

Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde...
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti