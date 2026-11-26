Sevdiğim Sensin 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Sevdiğim Sensin 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın Star TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Yeni bölümde Dicle ve bebeğinin akıbeti ile Erkan'ın peşine düştüğü delil merak konusu oluyor.

SEVDİĞİM SENSİN 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdiğim Sensin 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında Star TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin'in son bölümünde Esat'ın geçmişine dair gerçeklerin ortaya çıkması Erkan'ı büyük bir çıkmaza sürükledi. Derya'nın yaşadıklarının sorumlusu olarak Esat'ın gösterilmesi Dicle'yi arada bıraktı. Derya'nın "Ya ben ya Erkan" diyerek seçim yapmasını istemesi, Erkan'ın bebeğini taşıdığını henüz ona söyleyemeyen Dicle'yi içinden çıkılmaz bir ikileme sürükledi.

Erkan anlatılanları kanıtlayacak somut bir delilin peşine düşerken, Erkan'ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali de bu delile ulaşmak için harekete geçti. Esat'ın kirli oyununa farkında olmadan çekildiğini öğrenen Tahir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Köşeye sıkışan İnci ve Esat, Ferman'ın desteğiyle tehlikeli bir plan yaptı. Ancak plan kontrolden çıktı ve Dicle, karnındaki bebeğiyle birlikte büyük bir facianın ortasında kaldı.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Sevdiğim Sensin, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi ekranların tecrübeli isimleri rol alıyor.

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç dizinin genç kadrosunda yer alırken, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur da hikâyeyi güçlendiren rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin, kaderin insan hayatını beklenmedik bir anda nasıl değiştirebileceğini anlatan bir aşk hikâyesini konu alıyor. Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Erkan burada, hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış Dicle ile tanışıyor.

Modern şehir hayatından gelen Erkan ile geleneklere bağlı, sade bir hayat süren Dicle'nin dünyaları birbirinden çok farklı. Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalması ise ikilinin kaderini birleştiriyor. Mecburiyetten doğan bu evlilik, paylaşılan acılar ve fedakârlıklarla zamanla gerçek bir aşka dönüşüyor.