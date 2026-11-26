Sevdiğim Sensin 26. bölüm full HD canlı izle, son bölüm nereden izlenir soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. Sevdiğim Sensin, Star TV ekranlarında yayınlanıyor ve kanalın resmi internet sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Dizinin 26. bölümü ise yayının ardından Star TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça ve full HD kalitede yer alıyor.

Sevdiğim Sensin, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler Star TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor. Kaçırılan bölümler ise yayının ardından Star TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak yer alıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiğim Sensin'in son bölümünde Esat'ın geçmişine dair gerçeklerin ortaya çıkması Erkan'ı büyük bir çıkmaza sürükledi. Derya'nın yaşadıklarının sorumlusu olarak Esat'ın gösterilmesi Dicle'yi arada bıraktı. Derya'nın "Ya ben ya Erkan" diyerek seçim yapmasını istemesi, Erkan'ın bebeğini taşıdığını henüz ona söyleyemeyen Dicle'yi içinden çıkılmaz bir ikileme sürükledi.

Erkan anlatılanları kanıtlayacak somut bir delilin peşine düşerken, Erkan'ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali de bu delile ulaşmak için harekete geçti. Esat'ın kirli oyununa farkında olmadan çekildiğini öğrenen Tahir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Köşeye sıkışan İnci ve Esat, Ferman'ın desteğiyle tehlikeli bir plan yaptı. Ancak plan kontrolden çıktı ve Dicle, karnındaki bebeğiyle birlikte büyük bir facianın ortasında kaldı.

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI

Sevdiğim Sensin, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi ekranların tecrübeli isimleri rol alıyor.

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç dizinin genç kadrosunda yer alırken, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur da hikâyeyi güçlendiren rollerde izleyici karşısına çıkıyor.