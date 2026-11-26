Sevdiğim Sensin 26. bölüm full HD CANLI izle! Sevdiğim Sensin SON BÖLÜM nereden izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sevdiğim Sensin, Esat'ın geçmişine dair gerçeklerin ortaya çıktığı ve Dicle'nin büyük bir ikilemle karşı karşıya kaldığı 26. bölümüyle ekrana geldi. Bölümü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler, son bölümü izleyebilecekleri seçenekleri araştırıyor.
Sevdiğim Sensin 26. bölüm full HD canlı izle, son bölüm nereden izlenir soruları dizinin takipçilerinin gündeminde. Sevdiğim Sensin, Star TV ekranlarında yayınlanıyor ve kanalın resmi internet sitesinden canlı olarak izlenebiliyor. Dizinin 26. bölümü ise yayının ardından Star TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça ve full HD kalitede yer alıyor.
SEVDİĞİM SENSİN 26. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
Sevdiğim Sensin, Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler Star TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ve kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor. Kaçırılan bölümler ise yayının ardından Star TV'nin resmi dijital platformlarında tek parça olarak yer alıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sevdiğim Sensin'in son bölümünde Esat'ın geçmişine dair gerçeklerin ortaya çıkması Erkan'ı büyük bir çıkmaza sürükledi. Derya'nın yaşadıklarının sorumlusu olarak Esat'ın gösterilmesi Dicle'yi arada bıraktı. Derya'nın "Ya ben ya Erkan" diyerek seçim yapmasını istemesi, Erkan'ın bebeğini taşıdığını henüz ona söyleyemeyen Dicle'yi içinden çıkılmaz bir ikileme sürükledi.
Erkan anlatılanları kanıtlayacak somut bir delilin peşine düşerken, Erkan'ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali de bu delile ulaşmak için harekete geçti. Esat'ın kirli oyununa farkında olmadan çekildiğini öğrenen Tahir büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Köşeye sıkışan İnci ve Esat, Ferman'ın desteğiyle tehlikeli bir plan yaptı. Ancak plan kontrolden çıktı ve Dicle, karnındaki bebeğiyle birlikte büyük bir facianın ortasında kaldı.
SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULARI
Sevdiğim Sensin, deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi ekranların tecrübeli isimleri rol alıyor.
Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç dizinin genç kadrosunda yer alırken, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur da hikâyeyi güçlendiren rollerde izleyici karşısına çıkıyor.
SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Sevdiğim Sensin, kaderin insan hayatını beklenmedik bir anda nasıl değiştirebileceğini anlatan bir aşk hikâyesini konu alıyor. Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Erkan burada, hayatı boyunca köyünden dışarı çıkmamış Dicle ile tanışıyor.
Modern şehir hayatından gelen Erkan ile geleneklere bağlı, sade bir hayat süren Dicle'nin dünyaları birbirinden çok farklı. Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalması ise ikilinin kaderini birleştiriyor. Mecburiyetten doğan bu evlilik, paylaşılan acılar ve fedakârlıklarla zamanla gerçek bir aşka dönüşüyor.
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