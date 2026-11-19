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Yeni başlayan Sevdiğim Sensin dizisi, ilk bölümüyle ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Diziyi kaçıranlar veya tek parça halinde izlemek isteyenler ise internette “Sevdiğim Sensin 25. bölüm tek parça full HD izle” şeklinde arama yapıyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinin 25. bölümü hangi platformda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde…

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCULAR

Sevdiğim Sensin dizisi, güçlü hikâyesini deneyimli ve genç oyuncuları bir araya getiren geniş kadrosuyla destekliyor. Yapımda yer alan isimler, performanslarıyla izleyicinin ilgisini çekerken dizinin duygusal derinliğini de artırıyor.

DENEYİMLİ İSİMLER ÖN PLANDA

Dizinin kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi Türk televizyonlarının tecrübeli oyuncuları yer alıyor. Bu güçlü isimler, canlandırdıkları karakterlerle hikâyenin dramatik yapısına sağlam bir zemin hazırlıyor.

Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç gibi genç ve başarılı oyuncular da dizinin enerjisini yükselten isimler arasında bulunuyor. Bu oyuncular, karakterlerine kattıkları dinamizmle dikkat çekiyor.

Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimler ise hikâyenin farklı katmanlarını güçlendiren yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

SEVDİĞİM SENSİN 25. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Sevdiğim Sensin dizisi bölümlerini Star TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sevdiğim Sensin dizisi, kaderin beklenmedik anlarda insan hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan, güçlü bir aşk hikâyesini merkezine alıyor. Farklı dünyalara ait iki insanın zorunlu bir karar sonucu başlayan yolculuğu, zamanla derin ve sarsıcı bir sevdaya dönüşüyor.

Dizi, askerliğinin son günlerini yaşayan İstanbullu Erkan'ın, görev gereği bir köye gitmesiyle başlıyor. Yardım amacıyla bulunduğu bu köyde, hayatı boyunca köy dışına çıkmamış, kendi dünyasında yaşayan Dicle ile tanışıyor. Bu karşılaşma, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir dönüm noktası oluyor.

Erkan modern şehir hayatının içinden gelirken, Dicle geleneklere bağlı, sade ve sessiz bir yaşam sürmektedir. Aralarındaki bu büyük fark, hikâyeyi daha çarpıcı ve etkileyici hale getiriyor.

Hikâyenin en dikkat çekici noktası, Erkan'ın hayatta kalabilmesi için Dicle ile evlenmek zorunda kalmasıdır. Başlangıçta tamamen mecburiyetten doğan bu evlilik, iki yabancıyı aynı kaderde birleştirir.

Zamanla paylaşılan acılar, fedakârlıklar ve yaşanan zorluklar, bu zorunlu birlikteliği gerçek bir aşka dönüştürür. Sevdiğim Sensin, aşkın bazen planlanmadan, hatta istemeden doğabileceğini güçlü bir şekilde anlatır.

Dizi yalnızca bir aşk hikâyesi sunmakla kalmaz; kader, gelenekler, fedakârlık ve aidiyet duygusu gibi temaları da derinlemesine işler. Karakterlerin iç çatışmaları ve hayata bakış açıları, izleyicinin kendinden bir parça bulmasını sağlar.

Afişte yer alan evlilik ve fotoğraf detayı, dizinin romantik ve duygusal atmosferini simgelerken; hikâyenin merkezindeki kader vurgusunu da güçlü şekilde yansıtır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkan, Esat’ın geçmişine dair gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla büyük bir çıkmaza sürüklenir. Bir yanda babasının anlattıkları, diğer yanda Derya’nın başına gelenler vardır. Dicle ise Derya’nın yaşadıklarının sorumlusu olarak Esat’ın gösterilmesiyle arada kalır.

Derya’nın “Ya ben ya Erkan” diyerek onu bir seçim yapmaya zorlaması, Dicle’yi içinden çıkılmaz bir ikileme sürükler. Üstelik Erkan’dan sakladığı büyük bir sırrı vardır: Karnında onun bebeğini taşımaktadır.

Bebeğini Erkan’a söyleyemeyen Dicle, ablasına duyduğu inançla Erkan’a duyduğu aşk arasında savrulurken Erkan, anlatılanların doğruluğunu kanıtlayacak somut bir delilin peşine düşer.

Ali, Derya’nın kendisini hatırlamasıyla yeniden umutlanırken; Erkan, gerçek kimliğini öğrendiği Ali’ye öfkelidir. Aralarına giren yalanları ortadan kaldırmak ve Erkan’ın güvenini yeniden kazanmak isteyen Ali, onun aradığı somut delile ulaşabilmek için harekete geçer.

Tahir ise; Esat’ın çıkarları uğruna kurduğu kirli oyunun içine farkında olmadan çekildiğini öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

Geçmişin sırları bir bir açığa çıkarken İnci ve Esat köşeye sıkışır. Kendilerini kurtarmak için Ferman’ın da desteğini alarak tehlikeli bir plan yaparlar. Ancak hesap etmedikleri gelişmeler, kurdukları oyunu kontrolden çıkarır. Dicle ise karnındaki bebeğiyle birlikte kendisini büyük bir facianın tam ortasında bulur.