Sevdan Bir Ateş dizisi hangi kanalda, hangi, günler yayınlanıyor?

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Sevdan Bir Ateş’in yayın günü ve saati belli oldu. Aşk, geçmişten gelen sırlar ve büyük yüzleşmeleri konu alan dizi, her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor. Peki, Sevdan Bir Ateş hangi kanalda, hangi gün yayınlanıyor? İşte dizinin yayın bilgileri.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sevdan Bir Ateş, aşk, aile sırları ve geçmişten gelen hesaplaşmaları bir araya getiren sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. Dizide, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın yeğeni Kerem'in kaçırılmasıyla başlayan olaylar, onu yıllardır görmediği Leyla ile karşı karşıya getiriyor.

Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın hayatı, Kerem'in kaçırılmasıyla birlikte tamamen değişiyor. Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 6 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Bu karşılaşma, Mirza'nın hem geçmişiyle hem de ailesiyle yüzleşeceği yeni bir dönemin başlangıcı oluyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEYİ ANLATIYOR?

Sevdan Bir Ateş, yıllar önce yarım kalan bir aşkın ve geçmişte saklanan büyük sırların yeniden ortaya çıkmasını konu alıyor. Mirza, Leyla'nın kaybolmasının ardından hayatını yeniden kurmaya çalışırken beklenmedik bir şekilde geçmişiyle yüzleşiyor.

Halep'te Leyla ve Hüma'yı bulan Mirza, onları Suriye'den çıkarabilmek için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Kapadokya'ya dönüşün ardından ise Mirza'yı yalnızca geçmişin izleri değil, kendi ailesiyle yaşadığı büyük hesaplaşmalar da bekliyor. Dizide aşk hikâyesinin yanı sıra aile bağları, intikam ve kapanmamış hesaplar da önemli bir yer tutuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Sevdan Bir Ateş dizisinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar bulunuyor. Murat Ünalmış dizide Mirza Kozaklı karakterini canlandırırken, Özge Özacar ise Leyla Kızılırmak rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan gibi isimler de yer alıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA?

Sevdan Bir Ateş dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümlerini Show TV üzerinden takip edebilir, Mirza ve Leyla'nın yıllar sonra yeniden kesişen hikâyesinde yaşanan gelişmeleri izleyebilirsiniz.

SEVDAN BİR ATEŞ YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Sevdan Bir Ateş'in yayın günü ve saati, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin yeni bölümleri Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizi Çarşamba günü 20.00’de ekrana geliyor.