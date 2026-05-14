Sevda Demirel ayağını mı kırdı, nasıl kırdı? Sevda Demirel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Sevda Demirel, bu kez yaşadığı beklenmedik kazayla konuşuluyor. Maçka Parkı’nda yürüyüş yaparken talihsiz bir şekilde yere düştüğü iddia edilen Demirel’in ayağının kırıldığı öne sürüldü. Olayın ardından ünlü ismin sağlık durumu kadar yaşamı, memleketi ve kariyeri de yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEVDA DEMİREL AYAĞINI MI KIRDI?

SEVDA DEMİREL AYAĞINI NASIL KIRDI?

İddialara göre Sevda Demirel, İstanbul’daki Maçka Parkı’nda yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sonrası ayağında ciddi bir kırık oluştuğu belirtilirken, Demirel’in bir süre tedavi göreceği ifade edildi.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972 tarihinde Almanya’nın Langen kentinde dünyaya geldi. Aslen Gaziantepli olan Demirel, genç yaşlarda İstanbul’a gelerek mankenlik kariyerine başladı. Mankenliğin yanı sıra şarkıcılık, oyunculuk ve sunuculuk da yapan Sevda Demirel, magazin dünyasının uzun yıllardır konuşulan isimleri arasında yer aldı.

SEVDA DEMİREL KAÇ YAŞINDA?

1972 doğumlu olan Sevda Demirel, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

SEVDA DEMİREL’İN KARİYERİ

Sevda Demirel kariyerine mankenlik yaparak başladı. Bir dönem Asım Can Gündüz’ün vokalistliğini yapan Demirel, daha sonra sahne çalışmalarına ağırlık verdi. Oyunculuk kariyerinde “Otostop”, “Tatlı Kaçıklar” ve “Altın Vuruş” gibi yapımlarda rol aldı.

Müzik kariyerinde ise “Sevda Gibi”, “Sus” ve “Uyanma Vakti” adlı albümleriyle dikkat çekti. Uzun süre ara verdiği müzik çalışmalarına 2019 yılında çıkardığı “Sevda Tokatı” isimli single ile geri dönüş yaptı.