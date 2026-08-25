Servet Koçak’ın serveti: Servet Koçak oğullarını mirasından men mi etti? Servet Koçak mirasını kime bıraktı?

Servet Koçak’ın vefatının ardından açılan vasiyetnamesi, aile içindeki miras tartışmasını gündeme taşıdı. Servet Koçak’ın vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında dikkat çeken ifadeler yer alırken, mirasın nasıl paylaşılacağı da merak konusu oldu. Kara Todori Paşa Yalısı’nın sahibi olarak tanınan Servet Koçak’ın servetinin büyüklüğü ve mirasçıları araştırılıyor. Servet Koçak oğullarını mirasından neden men etti? Servet Koçak mirasını kime bıraktı?

SERVET KOÇAK'IN SERVETİ NE KADAR?

Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen Servet Koçak, İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi olarak biliniyordu. Koçak'ın toplam servetinin ne kadar olduğuna ilişkin net bir rakam açıklanmadı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda okul yaptıran Koçak, sahip olduğu gayrimenkuller ve yalıyla da dikkat çekiyordu.

SERVET KOÇAK MİRASINDAN OĞULLARINI MEN Mİ ETTİ?

Servet Koçak, 12 Ocak 2022'de hazırladığı vasiyetnamesinde oğulları Necati Koçak ve Recai Koçak'ı mirasından çıkardığını belirtti. Koçak, vasiyetnamesinde oğullarının kendisine karşı evlatlık görevlerini yerine getirmediğini, fiziksel ve manevi şiddet uyguladığını ve kendisini zor durumda bıraktığını ileri sürdü. Vasiyetname, Koçak'ın 10 Mayıs 2026'da hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açıldı.

SERVET KOÇAK MİRASINDAN OĞULLARINI NEDEN MEN ETTİ?

Servet Koçak, vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak'ı mirasından çıkarma gerekçelerini anlattı. Koçak'ın ifadelerine göre Recai Koçak, eşinin vefatından sonra kendisine kalan mirası ve annesinin verdiği paraları kaybetti, Denizli'deki fabrikayı iflas ettirdi ve ortaya çıkan borçların bir bölümünü annesi ile kız kardeşi Naciye Koçak ödedi.

Koçak ayrıca oğullarının kendisine ve kızı Naciye'ye hakaret ettiğini, fiziksel ve manevi şiddet uyguladığını, mallarına tedbir koydurarak kendisini zor durumda bırakmaya çalıştıklarını ve hakkında vesayet davası açtıklarını öne sürdü. Bu gerekçeler doğrultusunda iki oğlunu mirasından çıkardığını belirtti.

OLAY NEDİR?

Servet Koçak'ın 10 Mayıs 2026'da 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, dört yıl önce hazırladığı vasiyetnamesi açıldı. Vasiyetnamede Koçak'ın oğulları Necati ve Recai Koçak'ı mirasından çıkardığı ve vefatının ardından yanına defnedilmelerini istemediği ortaya çıktı.

Öte yandan Recai Koçak, annesinin ölümünün kendisi ve kardeşi Necati Koçak'tan gizlendiğini iddia ederek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Vasiyetnamenin açılmasıyla birlikte mirastan çıkarma işleminin hukuki boyutu ve oğulların saklı pay hakları da gündeme geldi.