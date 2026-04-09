2026 yılı bahar döneminde, İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması, ünlü isimleri de kapsayan geniş bir operasyon dalgasıyla gündeme geldi. Bu soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı ve delillerin titizlikle toplandığı bildirildi. Aralarında bulunan Serra Pirinç neden gözaltına alındı? Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERRA PİRİNÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Serra Pirinç de bu operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Yetkililer, soruşturmanın uyuşturucu madde kullanımı, bulundurulması veya temini gibi suçlamalar çerçevesinde sürdüğünü açıkladı. Operasyon halen devam etmekte ve soruşturma sürecinde yeni gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

SERRA PİRİNÇ KİMDİR?

Serra Pirinç, genç yaşına rağmen Türk televizyon dizilerinde önemli projelerde yer almış bir oyuncudur. Sosyal medya üzerinden keşfedilerek oyunculuğa adım atan Pirinç, kısa sürede ekranların sevilen yüzü haline gelmiştir.

2017 yılında başlayan televizyon kariyerinde istikrarlı bir şekilde ilerleyen Serra Pirinç, hem oyunculuk yeteneği hem de ekran uyumuyla dikkat çekmektedir. Başarılı projelerdeki performansı, onun genç yaşta sektörde saygın bir konum elde etmesini sağlamıştır.

Ayrıca oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif olup, takipçileriyle günlük hayatından ve projelerinden kesitler paylaşmaktadır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tiyatroda da yer almak istediğini açıklamıştır.

SERRA PİRİNÇ KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Serra Pirinç, 19 Haziran 1997 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

SERRA PİRİNÇ NERELİ?

Serra Pirinç, İstanbul’da doğmuştur ancak aslen Yalova’lıdır. Oyunculuk kariyeri ve eğitim hayatı nedeniyle İstanbul’a taşınan Pirinç, burada yaşamını sürdürmektedir.

SERRA PİRİNÇ’İN EĞİTİM HAYATI

Serra Pirinç, lise eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuğa yönelmiştir. Üniversite eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi – Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde tamamlamıştır.

Oyunculuk eğitimi için Tiyatro Teras Oyunculuk Atölyesi’nde kapsamlı çalışmalar yapmış ve sahne deneyimi kazanmıştır. Bu eğitimler, televizyon dizilerindeki başarısının temelini oluşturmaktadır.

HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında gözaltı kararı verilen 14 isim şu şekildedir:

Hafsanur SANCAKTUTAN

Emir Can İĞREK

Somer SİVRİOĞLU

Serra PİRİNÇ

Ogün ALİBAŞ

Utku ÜNSAL

Sinem Özenç ÜNSAL

Elif Büşra PEKİN

Ahsen EROĞLU

Burak DENİZ

Mert DEMİR

Emre (FEL) ÖZTÜRK

Ender EROĞLU

Enes GÜLER