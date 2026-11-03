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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli'nin 2 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından aile yaşamı ve özel hayatına ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Peki, Serpil Bahçeli evli mi? Devlet Bahçeli'nin ablası Serpil Bahçeli eşi kim? Detaylar haberimizde.

SERPİL BAHÇELİ EVLİ Mİ?

Serpil Bahçeli'nin evli olmadığı ve hayatı boyunca hiç evlenmediği belirtiliyor. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan bilgilerde bir eşinin bulunduğuna ilişkin kayıt yer almıyor.

Kamuoyundan uzak bir yaşam sürdüren Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı. Özel hayatını basının ve kamuoyunun ilgisinden uzak tutan Bahçeli'nin aile yaşamına ilişkin bilgiler de sınırlı kaldı.

SERPİL BAHÇELİ'NİN EŞİ KİM?

Serpil Bahçeli'nin bilinen bir eşi bulunmuyor. Haber kaynaklarında yer alan biyografik bilgilere göre hiç evlenmeyen Bahçeli, yaşamını evlilik yapmadan sürdürdü.

Bu nedenle Serpil Bahçeli'nin eşi kim sorusuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir isim bulunmuyor. Bahçeli'nin özel yaşamına dair bilgilerin sınırlı olması nedeniyle hakkında doğrulanmamış ayrıntılara yer vermemek gerekiyor.

SERPİL BAHÇELİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Serpil Bahçeli'nin çocuk sahibi olduğuna ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SERPİL BAHÇELİ KİMDİR?

Serpil Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ablasıdır. Altı çocuklu Bahçeli ailesinin üyelerinden biri olan Serpil Bahçeli, çalışma hayatını bankacılık sektöründe geçirdi.

Ziraat Bankası ve Pamukbank'ta görev yapan Bahçeli, daha sonra emekliye ayrıldı. Meslek hayatının ardından kamuoyundan uzak bir yaşam sürdüren Serpil Bahçeli, uzun yıllar Ankara'da kardeşi Devlet Bahçeli ile aynı evde yaşadı.

SERPİL BAHÇELİ NE ZAMAN HAYATINI KAYBETTİ?

Serpil Bahçeli, 2 Kasım 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Bahçeli ailesinin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu.

Serpil Bahçeli'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN KAÇ KARDEŞİ VAR?

Devlet Bahçeli, üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Ailenin çocukları Turan Bahçeli, Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Prof. Dr. Semiha Bahçeli olarak sıralanıyor.