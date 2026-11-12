Sermet Yeşil kimdir? Sevdan Bir Ateş'in Nasim'i hangi dizilerde oynadı?

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Sevdan Bir Ateş'te öldüğü düşünülen Nasim, dizinin yeni bölümünde yeniden ortaya çıkıyor. Karakteri canlandıran Sermet Yeşil de bu dönüşle birlikte 11 Kasım 2026 akşamı Google'da en çok aranan dizi oyuncularından biri oldu.

Yeşil ekran izleyicisine yabancı bir yüz değil; yirmiye yakın dizide oynadı, ama oyunculuğa tiyatro sahnesinde başladı.

SERMET YEŞİL SEVDAN BİR ATEŞ'TE KİMİ OYNUYOR?

Sermet Yeşil, Sevdan Bir Ateş'te Nasim karakterini oynuyor. Dizide Nasim, Leyla'yı Halep'te yıllarca elinde tutan ve insan kaçakçılığı yapan biri olarak anlatılıyor; Leyla bu dönemde Sara adını kullanıyor, kızı Hüma ile kurtulmanın yolunu arıyor. Mirza'nın kaçırılan Kerem'i bulmak için Halep'e gitmesi onu Leyla'yla yeniden karşılaştırıyor.

CNP Yapım imzalı dizi 9 Eylül 2026'da Show TV'de başladı. Başrollerde Mirza Kozaklı'yı oynayan Murat Ünalmış ile Leyla Kızılırmak'ı oynayan Özge Özacar var. Yeşil kadroya konuk oyuncu olarak katıldı.

SERMET YEŞİL KİMDİR?

Sermet Yeşil, tiyatro ve dizi oyuncusu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı; Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ile Tiyatro Anadolu sahnelerinde oynadı.

2005'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na geçti.

SERMET YEŞİL KAÇ YAŞINDA?

Sermet Yeşil 49 yaşında. 25 Mayıs 1977'de doğdu.

SERMET YEŞİL NERELİ?

Sermet Yeşil Eskişehirli. Ankara'daki konservatuvar yıllarından sonra yüksek lisans için de, şehir tiyatrosundaki işi için de doğduğu kente döndü.

SERMET YEŞİL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sermet Yeşil, Behzat Ç., Karadayı, Çukur ve Yargı dahil yirmiye yakın dizide oynadı. İlk dizi rollerinden biri 2010'da Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'ndeki Ahmet'ti. Sonra Mor Menekşeler'de Payidar, Leyla ile Mecnun'da önce Ahmet Doğru, sonra Joker oldu; Şubat'ta Deli İbrahim'i, Eski Hikaye'de Cengiz Timuçin'i oynadı.

2014 iki dönem rolü getirdi. Karadayı'da Sarı Cemal'i oynayan Yeşil, aynı yıl Muhteşem Yüzyıl'da Şah I. Tahmasb'ı canlandırdı. Gülümse Yeter'de Ahmet Civan, Çember'de Başkomiser Şinasi Bülbül, 8. Gün'de Sermet rolündeydi.

Çoğu izleyici onu Çukur'un Halil'i olarak hatırlıyor. Sonraki yıllarda Payitaht Abdülhamid, Akıncı (Köksal), Hayatımın Şansı (Behçet Arsoy), Yargı (Kubilay), Aşka Düşman ve Prens dizilerinde oynadı.

SERMET YEŞİL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sermet Yeşil'in filmleri arasında Kaç Para Kaç, Hiçbiryerde, Kosmos ve Gişe Memuru var. Sinemaya 1999'da Kaç Para Kaç'taki çırak rolüyle adım attı. 2006'da Hiçbiryerde'de Halim'i, 2009'da ise Kosmos'ta filme adını veren karakteri oynadı. Gişe Memuru (2010), Dert Bende (2019), Kapı (2019) ve O da Bir Şey mi (2025) öteki filmleri.