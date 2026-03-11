Türkiye'de uzun süredir çeşitli davalar ve suç örgütü soruşturmaları kapsamında adı gündeme gelen Serkan Akbaba, Ankara'nın İncek bölgesinde saklandığı evde ölü bulunmasıyla yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir firari durumda olduğu belirtilen Akbaba'nın yaşamını yitirmesi, özellikle geçmişte karıştığı iddia edilen davalar nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Peki, Serkan Akbaba kimdir, nereli? Firari suç örgütü üyesi Serkan Akbaba neden öldü? Detaylar...

SERKAN AKBABA KİMDİR?

Serkan Akbaba, özellikle 2017 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası kamuoyunda tanınan bir isim oldu. Söz konusu olayın ardından saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Akbaba, uzun süre güvenlik birimlerinin takibinde kaldı.

Akbaba'nın adı ayrıca Ankara'da faaliyet gösterdiği iddia edilen suç örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında da gündeme geldi. Yeraltı dünyasında bilinen bazı isimlerle bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi ve farklı davalarda yargılandı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Akbaba, suç örgütü üyeliği, tefecilik, yağma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlamalarla yargılandığı davada mahkûmiyet aldı. Bu süreç, onun Türkiye'de suç örgütleriyle bağlantılı davalar kapsamında sıkça gündeme gelen isimlerden biri olmasına neden oldu.

SERKAN AKBABA NERELİ?

Serkan Akbaba'nın memleketine ilişkin resmi kaynaklarda ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte, Türkiye'de farklı şehirlerde yürütülen soruşturma ve davalarda adı geçtiği biliniyor. Özellikle Ankara merkezli suç örgütü soruşturmalarında ismi geçen Akbaba'nın, uzun süre başkent çevresinde bulunduğu ve çeşitli davalarda burada yargılandığı basına yansıdı.

Ayrıca Bodrum Türkbükü'nde meydana gelen ve büyük yankı uyandıran saldırı sonrası yürütülen soruşturmada da adı geçtiği için Muğla'daki adli süreçlerde de gündeme geldi. Bu nedenle Akbaba'nın ismi hem Ankara hem de Muğla merkezli soruşturmalarda sıkça anıldı.

SERKAN AKBABA KAÇ YAŞINDAYDI?

Serkan Akbaba'nın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

FİRARI SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ SERKAN AKBABA NEDEN ÖLDÜ?

T24'ün haberine göre Serkan Akbaba'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Akbaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümünün ardından cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye gönderildi.

14 YIL 2 AY HAPİS CEZASIA ÇARPTIRILMIŞTI

Akbaba'nın ölümü sırasında firari durumda olduğu da ortaya çıktı. Ocak ayında kamuoyunda "Turgutlar çetesi" olarak bilinen suç örgütüne ilişkin davada 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Bu kararın ardından 27 Ocak tarihinden itibaren firari olduğu öğrenildi.

Öte yandan Akbaba'nın geçmişte adı geçen Bodrum Türkbükü saldırısı davasında farklı bir süreç yaşandığı da biliniyor. 2017 yılında iki ayrı eğlence mekanına düzenlenen ve yaklaşık 600 kişinin bulunduğu sırada gerçekleşen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Furkan Say hayatını kaybetmişti. Bu saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan Akbaba, 2022 yılında Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Tutuklanan Akbaba'nın daha sonra bu davada beraat ettiği ortaya çıktı. Ancak Ankara'daki başka bir davada suç örgütü üyeliği ve benzeri suçlamalar nedeniyle 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve yakalama kararı sonrası firar ettiği bildirildi.

Serkan Akbaba'nın ölümü, hem geçmişte adı geçen davalar hem de firari olduğu dönemde hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de suç örgütleri ve yargı süreçleri bağlamında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçti.