Sergen Yalçın Yunus Akgün'e ne dedi, Sergen Yalçın Yunus Akgün olayı nedir?

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Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Yunus Akgün'ün performansını değerlendirirken "Yunus Akgün çok formsuz" demişti. Yalçın'ın bu sözleri, milli takımın başına geçmesinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İşte Sergen Yalçın ile Yunus Akgün olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN YUNUS AKGÜN'E NE DEDİ?

Sergen Yalçın, Yunus Akgün'ün o dönemki performansına ilişkin değerlendirmesinde milli futbolcunun form durumunu eleştirmişti. Yalçın, "Yunus Akgün çok formsuz" ifadesiyle oyuncunun beklenen seviyenin gerisinde kaldığını dile getirmişti.

SERGEN YALÇIN YUNUS AKGÜN OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte, yorumculuk dönemindeki sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Yunus Akgün hakkındaki "çok formsuz" yorumu da bu sözler arasında yer aldı. Futbolseverler, Yalçın'ın geçmişteki değerlendirmelerinin milli takımdaki tercihlerine nasıl yansıyacağını tartışıyor. Yunus Akgün'ün Belçika maçının muhtemel 11'inde sol kanatta yer alması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN BARIŞ ALPER YILMAZ'A NE DEDİ?

Sergen Yalçın, Yunus Akgün'ün yanı sıra milli takımın bir diğer hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz hakkında da benzer bir değerlendirme yapmıştı. Yalçın, Barış Alper Yılmaz için "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde" demişti.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."