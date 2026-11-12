Sergen Yalçın Orkun Kökçü'ye ne dedi, Sergen Yalçın Orkun Kökçü olayı nedir?

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Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Orkun Kökçü için "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım" demişti. Yalçın'ın bu sözleri, Orkun Kökçü'nün Belçika ve Fransa maçları için açıklanan ilk aday kadroda yer almasının ardından sosyal medyada yeniden paylaşıldı. İşte Sergen Yalçın ile Orkun Kökçü olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN ORKUN KÖKÇÜ'YE NE DEDİ?

Sergen Yalçın, milli takımın orta sahasına ilişkin değerlendirmesinde Orkun Kökçü'nün rolünü sorgulamıştı. Yalçın, "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım" sözleriyle Orkun'dan savunma önünde değil, oyunun kaderini değiştirecek bir rolde katkı beklediğini dile getirmişti.

SERGEN YALÇIN ORKUN KÖKÇÜ OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte yorumculuk dönemindeki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Orkun Kökçü hakkındaki "6 numara" yorumu da bu sözler arasında yer aldı. Yalçın'ın geçmişte rolünü eleştirdiği Orkun Kökçü'yü ilk aday kadrosuna dahil etmesi, futbolseverlerin dikkatini çekti. Orkun'un Yalçın döneminde hangi rolde görev alacağı da merak ediliyor.

SERGEN YALÇIN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA NE DEDİ?

Sergen Yalçın, milli takımın orta saha değerlendirmesinde Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşmuştu. Yalçın, Hakan Çalhanoğlu'nun savunma yönünü eleştirerek "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil" yorumunu yapmıştı.

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA VAR MI?

Evet, Orkun Kökçü, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. Beşiktaş'ın kaptanının, Belçika maçında Hakan Çalhanoğlu ile birlikte orta sahada forma giymesi bekleniyor.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI MI?

Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta gördüğü sarı kartla ligdeki 4. sarı kartına ulaştı ve Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Ancak bu ceza yalnızca lig maçlarını kapsıyor. Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarında forma giyebilecek.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."