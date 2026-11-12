Sergen Yalçın Barış Alper Yılmaz'a ne dedi, Sergen Yalçın Barış Alper Yılmaz olayı nedir?

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Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Barış Alper Yılmaz'ın performansını değerlendirirken " Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde" demişti. Yalçın'ın bu sözleri, Barış Alper'in Belçika ve Fransa maçları için açıklanan ilk aday kadroda yer almasının ardından yeniden gündeme geldi. İşte Sergen Yalçın ile Barış Alper Yılmaz olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN BARIŞ ALPER YILMAZ'A NE DEDİ?

Sergen Yalçın, Barış Alper Yılmaz'ın o dönemki performansını değerlendirirken milli futbolcunun kendi seviyesinin altında oynadığını savunmuştu. Yalçın, "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde" sözleriyle oyuncudan daha fazlasını beklediğini dile getirmişti.

SERGEN YALÇIN BARIŞ ALPER YILMAZ OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından yorumculuk dönemindeki sözleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Barış Alper Yılmaz hakkındaki "normalin çok gerisinde" yorumu da bu sözler arasında yer aldı. Yalçın'ın geçmişte performansını eleştirdiği Barış Alper'i ilk aday kadrosuna dahil etmesi dikkat çekti.

BARIŞ ALPER YILMAZ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA VAR MI?

Evet, Barış Alper Yılmaz, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. Galatasaraylı futbolcunun Belçika maçında sağ kanatta forma giymesi bekleniyor.

SERGEN YALÇIN YUNUS AKGÜN'E NE DEDİ?

Sergen Yalçın, Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Yunus Akgün hakkında da dikkat çeken bir yorum yapmıştı. Yalçın, Yunus Akgün için "Yunus Akgün çok formsuz" demişti.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."