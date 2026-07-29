Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında, nereli?

Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, ekranların sevilen yüzlerinden biri olarak kariyerine uzun yıllardır başarılı projeler eklemeye devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra modellik çalışmaları ve reklam projeleriyle de adından söz ettiren Sarıkaya'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve modeldir. Kariyerine genç yaşlarda adım atan Sarıkaya, televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform yapımlarındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuğun yanı sıra reklam kampanyalarında da yer alan başarılı isim, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 2006 yılında oyunculuğa başlayan Sarıkaya; Peri Masalı, Limon Ağacı, Adanalı, Lale Devri ve Medcezir gibi yapımlarla dikkat çekti. Son yıllarda ise Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başrol performansıyla gündemde yer aldı. Ayrıca tiyatro ve seslendirme projelerinde de görev aldı.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı oyuncu, 33 yaşındadır.

SERENAY SARIKAYA NERELİ?

Serenay Sarıkaya, Ankara doğumludur.

SERENAY SARIKAYA'NIN KARİYERİ

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerine sinema filmiyle başladıktan sonra televizyon dünyasında önemli projelerde yer aldı. Adanalı, Lale Devri ve Medcezir dizileriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, daha sonra dijital platformlarda yayınlanan Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti yapımlarında başrol üstlendi. Sinemada Şaşkın, Plajda ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor gibi filmlerde rol alan Sarıkaya, tiyatro sahnesinde Alice Müzikali ile de beğeni topladı. Reklam kampanyaları ve kazandığı ödüllerle kariyerini başarıyla sürdüren oyuncu, Türk televizyon ve sinema sektörünün öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.