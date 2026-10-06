Serdar Tatlı kimdir, Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı, Serdar Tatlı'nın yönettiği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç sonuçları ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlı? Hakem Serdar Tatlı'nın adı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle birlikte futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti. Türk futbolunun en büyük karşılaşmalarından birinde görev alacak hakem hakkında futbolseverler, kariyerine ve geçmişte yönettiği derbilere dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki Serdar Tatlı kimdir, daha önce yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında hangi sonuçlar çıktı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Derbi öncesinde gözler, sahada düdük çalacak hakeme çevrildi. Kritik karşılaşmada vereceği kararlar merakla beklenen Serdar Tatlı hakkında "Serdar Tatlı hangi bölge hakemi, FIFA kokartı var mı, hangi takımı tutuyor, yönettiği derbilerde hangi takım kazandı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Serdar Tatlı'nın biyografisi, hakemlik kariyeri ve yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına dair ayrıntılar haberimizde.
SERDAR TATLI KİMDİR?
Tam adı Mehmet Serdar Tatlı olan eski hakem, 24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Tatlı, asıl mesleği memurluk olan bir futbol adamı olarak tanınıyor. Serdar Tatlı aynı zamanda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu.
SERDAR TATLI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 doğumlu olduğu için 60 yaşında. Şanlıurfa doğumlu olan eski hakem, aslen de Şanlıurfalı.
FUTBOLCULUKTAN HAKEMLİĞE
Serdar Tatlı'nın spor hayatı futbolla başladı. 9 yaşında Şanlıurfaspor altyapısında futbol oynamaya başlayan Tatlı, 18 yaşına kadar amatör olarak futbol oynadı. Babası da hakem olan Tatlı, 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak düdük çalmaya başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara giren Tatlı, 1996-1997 sezonunda üst ligde maç yönetmeye başladı.
SÜPER LİG'DE 119 MAÇ YÖNETTİ
Serdar Tatlı, aktif hakemlik kariyeri boyunca Süper Lig'de 9 sezonda toplam 119 karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin maçlarında da düdük çalan Tatlı, hakemlik kariyerini 2006 yılında noktaladı.
SERDAR TATLI HANGİ TAKIMLI?
Serdar Tatlı'nın hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuyla paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hakemler, görev yaptıkları dönemde ve sonrasında tarafsızlık ilkesi gereği tuttukları takımı genellikle açıklamıyor.
MHK BAŞKANLIĞI DÖNEMİ
Hakemliği bıraktıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde farklı görevler üstlenen Serdar Tatlı, Zekeriya Alp'in istifasının ardından 25 Ağustos 2020'de TFF Yönetim Kurulu tarafından MHK Başkanı olarak görevlendirildi. Başkanlığı döneminde hakem atamaları ve MHK'nın kararları yoğun tartışmalara konu oldu. Yaklaşık 14 ay görevde kalan Tatlı, 21 Ekim 2021'de MHK Başkanlığı'ndan istifa etti.
YÖNETTİĞİ BAZI MAÇLAR
25 Mart 2006: Denizlispor 1-2 Galatasaray
21 Mart 2006: Kayserispor 1-0 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
11 Şubat 2006: Samsunspor 0-5 Fenerbahçe
5 Şubat 2006: Malatyaspor 1-1 Galatasaray
18 Aralık 2005: Beşiktaş 0-1 Trabzonspor
27 Kasım 2005: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
15 Ekim 2005: Kayseri Erciyesspor 1-2 Galatasaray
20 Ağustos 2005: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş
13 Ağustos 2005: Fenerbahçe 2-2 Diyarbakırspor
11 Mayıs 2005: Galatasaray 5-1 Fenerbahçe
1 Mayıs 2005: Malatyaspor 0-1 Galatasaray
24 Nisan 2005: Ankaraspor 0-1 Fenerbahçe
8 Nisan 2005: Beşiktaş 4-1 MKE Ankaragücü
2 Nisan 2005: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor
20 Mart 2005: Galatasaray 4-2 Ankaraspor
18 Aralık 2004: Fenerbahçe 3-0 Konyaspor
21 Kasım 2004: Beşiktaş 2-2 Çaykur Rizespor
23 Ekim 2004: Trabzonspor 0-1 Galatasaray
30 Kasım 2003: Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
17 Ekim 2003: Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray
28 Eylül 2003: Beşiktaş 5-0 Trabzonspor
23 Ağustos 2003: Bursaspor 2-2 Galatasaray
10 Mayıs 2003: Adanaspor 0-1 Beşiktaş
26 Nisan 2003: Elazığspor 0-1 Beşiktaş
13 Nisan 2003: Fenerbahçe 3-3 Gençlerbirliği
16 Şubat 2003: Beşiktaş 2-1 İstanbulspor
18 Aralık 2002: Galatasaray 1-0 MKE Ankaragücü
17 Mart 2002: Fenerbahçe 2-2 Malatyaspor
6 Mart 2002: Denizlispor 0-1 Beşiktaş
2 Şubat 2002: Beşiktaş 0-0 Samsunspor
20 Ocak 2002: Trabzonspor 0-5 Beşiktaş
8 Aralık 2001: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
25 Kasım 2001: Beşiktaş 3-1 Malatyaspor
2 Kasım 2001: Bursaspor 5-0 Galatasaray (dördüncü hakem)
26 Ağustos 2001: Fenerbahçe 4-1 MKE Ankaragücü
13 Mayıs 2001: Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş
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