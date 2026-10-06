Serdar Tatlı kimdir, Serdar Tatlı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı, Serdar Tatlı'nın yönettiği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç sonuçları ne?

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Derbi öncesinde gözler, sahada düdük çalacak hakeme çevrildi. Kritik karşılaşmada vereceği kararlar merakla beklenen Serdar Tatlı hakkında "Serdar Tatlı hangi bölge hakemi, FIFA kokartı var mı, hangi takımı tutuyor, yönettiği derbilerde hangi takım kazandı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Serdar Tatlı'nın biyografisi, hakemlik kariyeri ve yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının sonuçlarına dair ayrıntılar haberimizde.

SERDAR TATLI KİMDİR?

Tam adı Mehmet Serdar Tatlı olan eski hakem, 24 Ocak 1966'da Şanlıurfa'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Tatlı, asıl mesleği memurluk olan bir futbol adamı olarak tanınıyor. Serdar Tatlı aynı zamanda ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in amcasının oğlu.

SERDAR TATLI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serdar Tatlı, 24 Ocak 1966 doğumlu olduğu için 60 yaşında. Şanlıurfa doğumlu olan eski hakem, aslen de Şanlıurfalı.

FUTBOLCULUKTAN HAKEMLİĞE

Serdar Tatlı'nın spor hayatı futbolla başladı. 9 yaşında Şanlıurfaspor altyapısında futbol oynamaya başlayan Tatlı, 18 yaşına kadar amatör olarak futbol oynadı. Babası da hakem olan Tatlı, 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak düdük çalmaya başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara giren Tatlı, 1996-1997 sezonunda üst ligde maç yönetmeye başladı.

SÜPER LİG'DE 119 MAÇ YÖNETTİ

Serdar Tatlı, aktif hakemlik kariyeri boyunca Süper Lig'de 9 sezonda toplam 119 karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin maçlarında da düdük çalan Tatlı, hakemlik kariyerini 2006 yılında noktaladı.

SERDAR TATLI HANGİ TAKIMLI?

Serdar Tatlı'nın hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuyla paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hakemler, görev yaptıkları dönemde ve sonrasında tarafsızlık ilkesi gereği tuttukları takımı genellikle açıklamıyor.

MHK BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Hakemliği bıraktıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde farklı görevler üstlenen Serdar Tatlı, Zekeriya Alp'in istifasının ardından 25 Ağustos 2020'de TFF Yönetim Kurulu tarafından MHK Başkanı olarak görevlendirildi. Başkanlığı döneminde hakem atamaları ve MHK'nın kararları yoğun tartışmalara konu oldu. Yaklaşık 14 ay görevde kalan Tatlı, 21 Ekim 2021'de MHK Başkanlığı'ndan istifa etti.

YÖNETTİĞİ BAZI MAÇLAR

25 Mart 2006: Denizlispor 1-2 Galatasaray

21 Mart 2006: Kayserispor 1-0 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

11 Şubat 2006: Samsunspor 0-5 Fenerbahçe

5 Şubat 2006: Malatyaspor 1-1 Galatasaray

18 Aralık 2005: Beşiktaş 0-1 Trabzonspor

27 Kasım 2005: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

15 Ekim 2005: Kayseri Erciyesspor 1-2 Galatasaray

20 Ağustos 2005: Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş

13 Ağustos 2005: Fenerbahçe 2-2 Diyarbakırspor

11 Mayıs 2005: Galatasaray 5-1 Fenerbahçe

1 Mayıs 2005: Malatyaspor 0-1 Galatasaray

24 Nisan 2005: Ankaraspor 0-1 Fenerbahçe

8 Nisan 2005: Beşiktaş 4-1 MKE Ankaragücü

2 Nisan 2005: Fenerbahçe 2-0 Gaziantepspor

20 Mart 2005: Galatasaray 4-2 Ankaraspor

18 Aralık 2004: Fenerbahçe 3-0 Konyaspor

21 Kasım 2004: Beşiktaş 2-2 Çaykur Rizespor

23 Ekim 2004: Trabzonspor 0-1 Galatasaray

30 Kasım 2003: Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

17 Ekim 2003: Çaykur Rizespor 0-1 Galatasaray

28 Eylül 2003: Beşiktaş 5-0 Trabzonspor

23 Ağustos 2003: Bursaspor 2-2 Galatasaray

10 Mayıs 2003: Adanaspor 0-1 Beşiktaş

26 Nisan 2003: Elazığspor 0-1 Beşiktaş

13 Nisan 2003: Fenerbahçe 3-3 Gençlerbirliği

16 Şubat 2003: Beşiktaş 2-1 İstanbulspor

18 Aralık 2002: Galatasaray 1-0 MKE Ankaragücü

17 Mart 2002: Fenerbahçe 2-2 Malatyaspor

6 Mart 2002: Denizlispor 0-1 Beşiktaş

2 Şubat 2002: Beşiktaş 0-0 Samsunspor

20 Ocak 2002: Trabzonspor 0-5 Beşiktaş

8 Aralık 2001: Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

25 Kasım 2001: Beşiktaş 3-1 Malatyaspor

2 Kasım 2001: Bursaspor 5-0 Galatasaray (dördüncü hakem)

26 Ağustos 2001: Fenerbahçe 4-1 MKE Ankaragücü

13 Mayıs 2001: Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş

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