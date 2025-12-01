Serdar Kıyak intihar mı etti, neden, nasıl öldü, Serdar Kıyak neden hapisteydi?

Aynı trajik kazada, aracı kasıtlı bir kaza gibi göstermeye çalıştığı öne sürülen Dr. Serdar Kıyak gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Olay sonrası kamuoyunda "Serdar Kıyak nasıl öldü, intihar mı etti ve tutuklanma sebebi neydi?" soruları gündeme gelmeye devam ediyor.

SERDAR KIYAK İNTİHAR MI ETTİ, NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Dr. Serdar Kıyak'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili cezaevi kaynaklı bilgiler, ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini göstermektedir. Edinilen bilgilere göre Kıyak, akşam saatlerinde kaldığı Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşunda, bir çöp poşetini kullanarak kendisini havalandırma penceresinin demirlerine astı. Durumu fark eden infaz koruma memurları derhal müdahalede bulundu.

MÜDAHALE VE SON DURUM

Olayın ardından sağlık ekipleri çağrıldı ve Kıyak, ambulansla cezaevine bağlı semt polikliniğine taşındı. Ancak yapılan tıbbi müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi ve yaşamını yitirdiği bildirildi.