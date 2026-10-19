Serdar Dursun kimdir? 35. yaş gününden bir gün önce Başakşehir'e gol atan Gaziantep FK forveti hangi takımlarda oynadı?

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Başakşehir ile Gaziantep Fk'nın Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim'de oynadığı maçta Gaziantep Fk'nın tek golü Serdar Dursun'dan geldi. Eldor Shomurodov'un 8. dakikada attığı golle geride kalan konuk ekipte Dursun 66. dakikada skoru eşitledi. Umut Güneş 82. dakikada Başakşehir'e 2-1'lik galibiyeti getirdi. Maçın bitiş düdüğünden sonra Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak ile Başakşehir'in hocası Nuri Şahin arasında tartışma çıktı, hakem Orhan Ak'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Golden bir gün sonra, 19 Ekim'de, Dursun 35 yaşına girdi.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

Serdar Dursun, Gaziantep FK'da oynayan santrfor. 19 Ekim 1991'de Almanya'nın Hamburg kentinde, Sakaryalı bir işçi ailesinin çocuğu olarak doğdu. Futbola Hamburg'da Lorbeer Rothenburgsort'ta başladı; SC V/W Billstedt ve Concordia Hamburg'un ardından Hannover 96 altyapısına geçti. Profesyonel kariyerine Hannover 96'nın ikinci takımında başladı.

ESKİŞEHİR'DEN KARAGÜMRÜK'E

2011'de Eskişehirspor'a transfer oldu ama A takımda tek maça çıkabildi. Şanlıurfaspor ve Denizlispor'da kiralık oynadıktan sonra 2014'te Fatih Karagümrük'e gitti. İki sezonda 61 lig maçında 16 gol attı ve bu performansla 2016'da Almanya'ya, Greuther Fürth'e döndü.

DARMSTADT'TA GOL KRALI OLDU

Kariyerinin en golcü dönemi Darmstadt 98 formasıyla geldi. 2018'de katıldığı takımda üç sezonda 100 lig maçına çıktı ve 54 gol attı. 2020-21 sezonunda 27 lig golüyle 2. Bundesliga'nın gol kralı oldu; sezonun son maçında Holstein Kiel deplasmanında iki gol atarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

FENERBAHÇE VE A MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe, Dursun'u 15 Haziran 2021'de bonservissiz olarak kadrosuna kattı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Aynı sonbaharda ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı. 11 Ekim 2021'de Letonya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında 65. dakikada oyuna girdi, 75. dakikada kafayla attığı golle ilk milli golünü buldu; Türkiye maçı 2-1 kazandı. Milli formayla ilk 7 maçında 7 gol attı.

İRAN'DAN GAZİANTEP'E UZANAN SON YILLARI

Fenerbahçe'den sonra 2023'te yeniden Fatih Karagümrük'e döndü, ardından Alanyaspor'da oynadı. 2025'te İran ekibi Persepolis'e gitti. Aynı yılın eylül ayında Kocaelispor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı; burada 30 maçta 7 gol attı, 2 asist yaptı. Haziran 2026'da Kocaelispor'dan ayrıldı ve 7 Ağustos 2026'da Gaziantep FK'ya transfer oldu.

Gaziantep FK'daki ilk haftalarında eski takımı Fenerbahçe hakkında da konuştu: 14 Eylül'de Fenerbahçe kadrosunda bir yetersizlik olduğunu söyledi.