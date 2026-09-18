Seni Tanıyorum Full HD izle! (TÜM BÖLÜMLER) Seni Tanıyorum tek parça nereden, nasıl izlenir?

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Seni Tanıyorum izle ve Seni Tanıyorum nereden izlenir soruları, dizinin Netflix'te yayınlanmasıyla birlikte gündeme geldi. Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın kaleme aldığı Seni Tanıyorum nereden izlenir? Seni Tanıyorum tek parça nereden, nasıl izlenir? Detaylar... İşte Seni Tanıyorum hakkında resmi olarak paylaşılan bilgiler ve merak edilen tüm detaylar.

SENİ TANIYORUM FULL HD İZLE! (TÜM BÖLÜMLER)

Netflix'in yeni yerli yapımlarından Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026'da izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı yapımın yönetmenliğini Mert Baykal, senaryosunu ise Tuğba Doğan üstleniyor. Bombon Studios imzasını taşıyan dizi, dram, psikolojik gerilim ve akıl oyunları unsurlarını bir araya getiriyor.

Dizide doğum yaptıktan sonra ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda'nın hayatı, uzun bir arayışın ardından bulduğu bakıcı Nazlı'nın aileye dahil olmasıyla değişmeye başlıyor. Nazlı'nın gizemli geçmişi ve tavırları, Funda ile eşi İlker'in hayatındaki dengeleri etkiliyor.

Seni Tanıyorum izle, Seni Tanıyorum Netflix izle ve Seni Tanıyorum nereden izlenir aramaları yapan izleyiciler, yapımı Netflix'in resmi platformu üzerinden takip edebiliyor. Netflix'in resmi sayfasında dizi 2026 yapımı ve 18+ olarak listeleniyor.

SENİ TANIYORUM TEK PARÇA NEREDEN NASIL İZLENİR?

Seni Tanıyorum tek parça nereden nasıl izlenir? sorusunun yanıtı Netflix olarak öne çıkıyor. Dizi, televizyon kanalı yerine dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanıyor. Netflix'in resmi dizi sayfasında yapımın başrolleri ve oyuncu kadrosu da yer alıyor.

İzleyiciler, Netflix'in internet sitesi veya desteklenen uygulamalar üzerinden Seni Tanıyorum sayfasına ulaşarak bölümleri izleyebilir. Dizinin resmi yayın platformu dışında yer alan yetkisiz yayın seçenekleri yerine Netflix üzerinden izlenmesi gerekiyor.

SENİ TANIYORUM İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

Seni Tanıyorum internetten nereden izlenir sorusunun cevabı Netflix'tir. Yapım, 17 Eylül 2026 tarihinde Netflix kataloğunda izleyiciyle buluştu. Netflix'in resmi sayfasında dizi 2026 yapımı olarak yer alırken başrollerde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay bulunuyor.

İzleyiciler Netflix'e giriş yaptıktan sonra arama bölümünden Seni Tanıyorum adına ulaşarak dizinin bölümlerini açabilir. Dizinin yayın adresi Netflix olduğu için internet üzerinden izleme arayışında resmi platformun kullanılması gerekiyor.

SENİ TANIYORUM KONUSU NEDİR?

Seni Tanıyorum konusu, doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda'nın hayatına odaklanıyor. Funda, yeniden resim yapabilmek ve kariyerine devam edebilmek amacıyla uzun süren bir arayışın ardından Nazlı isimli bir bakıcıyla anlaşır.

Nazlı'nın aileye katılmasıyla Funda ve eşi İlker'in hayatındaki dengeler değişmeye başlar. Nazlı'nın gizemli geçmişi ve tavırları, aile içerisindeki ilişkilerin farklı bir noktaya taşınmasına neden olur. Hikâyede Funda, İlker ve Nazlı arasındaki ilişki üzerinden gizem ve psikolojik gerilim unsurları işlenir.

Netflix, yapımı psikolojik, sürükleyici, drama, akıl oyunu ve sırlarla dolu tür etiketleriyle tanımlıyor.

SENİ TANIYORUM KAÇ BÖLÜM, BÖLÜMLER KAÇ DAKİKA?

Seni Tanıyorum kaç bölüm sorusunun yanıtı ilk sezon için 8 bölüm olarak açıklanıyor. Sezon 1'de 1. bölümden 8. bölüme kadar toplam 8 bölüm bulunuyor. Bölümlerin yayın platformu Netflix olarak gösteriliyor.

Dizinin bölüm süreleri yaklaşık 50 dakika olarak listeleniyor. İlk sezonun bölümleri 17 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmış durumda.

SENİ TANIYORUM OYUNCULARI KİMLER?

Seni Tanıyorum oyuncuları kimler sorusunun yanıtında başrolleri Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay oluşturuyor. Elçin Sangu dizide Funda karakterini, Melis Sezen Nazlı karakterini, Ozan Dolunay ise İlker karakterini canlandırıyor.

Yapımın açıklanan oyuncu kadrosunda ayrıca Cemal Hünal, Efe Taşdelen, Murat Garipağaoğlu, Mine Teber, Nergis Öztürk, Arbil Tabur ve Esra Şahin yer alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal bulunurken senaryosunu Tuğba Doğan kaleme alıyor. Yapım şirketi ise Bombon Studios olarak belirtiliyor.

SENİ TANIYORUM UYARLAMA MI?

Seni Tanıyorum uyarlama mı sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Netflix'in resmi dizi sayfasında yapımın yaratıcısı Tuğba Doğan olarak belirtiliyor. Mert Baykal yönetmen, Tuğba Doğan ise senarist olarak yer alıyor.

Yapımın Netflix'teki resmi tanıtımında veya incelenen kaynaklarda başka bir eserden uyarlandığına ilişkin bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle mevcut kaynaklarda Seni Tanıyorum'un bir uyarlama olduğuna dair açıklama bulunmuyor.

Dizinin hikâyesi; doğum yaptıktan sonra ressamlığa dönmek isteyen Funda'nın bakıcı Nazlı'yı hayatına dahil etmesi ve sonrasında yaşanan değişimler üzerinden ilerliyor.