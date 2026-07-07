Sencer Solakoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Feyz Çiftliği sahibi Sencer Solakoğlu kaç yaşında, nereli?

Tarım ve hayvancılık sektöründeki çalışmalarıyla tanınan Sencer Solakoğlu, eğitim hayatı, girişimcilik faaliyetleri ve üretim odaklı projeleriyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle kurucuları arasında bulunduğu Feyz Çiftliği ile gündeme gelen Solakoğlu hakkında birçok soru araştırılıyor. Peki, Sencer Solakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sencer Solakoğlu Feyz Çiftliği neden kapatıldı? İşte kamuoyuna açık bilgiler doğrultusunda merak edilenler...

SENCER SOLAKOĞLU KİMDİR?

Sencer Solakoğlu, 1974 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokul eğitiminin ardından öğrenimine İsviçre'de bulunan Lyceum Alpinum Zuoz Lisesi'nde devam etmiştir.

Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan University of the Pacific'te iktisat eğitimi alarak mezun olmuş, aynı üniversitede psikoloji ve davranış bilimleri alanında akademik çalışmalarını 2003 yılına kadar sürdürmüştür.

2009 yılında ailesiyle birlikte Feyz Çiftliği'nin kuruluşunda yer alan Solakoğlu, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

SENCER SOLAKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Sencer Solakoğlu, 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

SENCER SOLAKOĞLU NERELİ?

Sencer Solakoğlu, İstanbul doğumludur. İlk öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra eğitim hayatını İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmüştür.

SENCER SOLAKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Sencer Solakoğlu, tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermektedir. Ailesiyle birlikte kurduğu Feyz Çiftliği bünyesinde süt, et ve hayvancılık ürünleri üretimine yönelik çalışmalar yürütmüştür. Çiftlikte ayrıca hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba ve kesif yem üretimi de işletme bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Sektörde üretici kimliğinin yanı sıra bir dönem Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenmiştir. Bunun yanında sosyal medya ve dijital platformlarda tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendirici içerikler paylaşmaktadır.

2025 yılı itibarıyla ise Sekiz Kitchen'ın ortakları arasında yer almakta, sürdürülebilir üretim anlayışını çiftlik üretimi ile modern mutfak yaklaşımını bir araya getiren çalışmalar içerisinde bulunmaktadır.