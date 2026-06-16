Seminerler online mı olacak, 29-30 Haziran öğretmen semineri var mı?

“Seminerler online mı olacak?” sorusu, özellikle üniversite öğrencileri ve profesyoneller tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kurumların eğitim planlamalarında hibrit ve çevrim içi modellerin öne çıkmasıyla birlikte, seminerlerin yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı konusu gündemde yer alıyor.

29-30 HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERİ OLACAK MI? MEB’DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

29-30 Haziran öğretmen semineri var mı sorusu, eğitim camiasında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2026 Haziran dönemi için planlanan seminerlerin yüz yüze mi yoksa online mı yapılacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek resmi açıklama bekleniyor.

29-30 HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERİ YAPILACAK MI?

Seminer programlarının 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde devam edip etmeyeceği konusunda henüz MEB tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Eğitim kurumları ve öğretmenler, konuyla ilgili gelecek bilgilendirmeyi yakından takip ediyor.

MEB’in önümüzdeki günlerde okul müdürlükleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı göndermesi bekleniyor. Bu açıklamayla birlikte seminerlerin yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak.

SEMİNERLER YÜZ YÜZE Mİ ONLINE MI OLACAK?

Bir diğer merak edilen konu ise seminerlerin nasıl yapılacağı. Öğretmen seminerlerinin yüz yüze mi yoksa online platformlar üzerinden mi gerçekleştirileceği henüz kesinleşmiş değil.

Son yıllarda bazı seminerlerin dijital ortamda yapılması nedeniyle, 2026 Haziran dönemi için de benzer bir uygulamanın olup olmayacağı öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Öğretmen seminerleri genellikle eğitim-öğretim yılının başında, ara tatil dönemlerinde ve dönem sonunda gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Haziran dönemi seminerleri de yıl sonu değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Ancak 2026 Haziran dönemine ilişkin kesin takvim henüz MEB tarafından açıklanmış değil.

MEB’DEN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Eğitim camiası, 29-30 Haziran tarihleriyle ilgili yapılacak resmi duyuruyu beklerken, seminerlerin formatı ve içeriği de açıklamayla birlikte netleşecek. Öğretmenler, planlamalarını MEB’in duyurularına göre yapacak.