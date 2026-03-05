Semiha Deniz kimdir? Eşi tarafından öldürülen Semiha Deniz kaç yaşındaydı, kaç çocuğu var?

Fatih'te okul önünde gerçekleşen trajik saldırı, vatandaşların ve sosyal medyanın gündeminde geniş yer buldu. Boşanma sürecindeki eşi tarafından silahla vurulan Semiha Deniz'in kim olduğu, yaşı ve çocuklarının sayısı merak ediliyor. Semiha Deniz kimdi, hayatı ve ailesi hakkında neler biliniyor? Olayın ayrıntıları ve yaşananlar haberimizin detaylarında…

SEMİHA DENİZ KİMDİR?

Semiha Deniz, İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşayan ve boşanma sürecinde olduğu eşiyle sorunlar yaşayan bir kadındır. 33 yaşında olan Deniz, iki çocuk annesiydi ve ailesiyle birlikte hayatını sürdürüyordu. Yaşamını büyük bir bölümünü ailesine ve çocuklarına adayan Semiha Deniz, son dönemde boşanma aşamasında yaşadığı sorunlar nedeniyle çevresinde endişe konusu olmuştu.

SEMİHA DENİZ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Semiha Deniz, 33 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşına rağmen trajik bir şekilde yaşamını yitiren Deniz, ardında iki çocuğu ve yakınlarını bıraktı. Olay, ailesi ve yakın çevresi için büyük bir şok ve üzüntü kaynağı oldu.

SEMİHA DENİZ'İN KAÇ TANE ÇOCUĞU VARDI?

Semiha Deniz'in iki çocuğu bulunuyordu. Olayın ardından çocukların durumu ve psikolojik etkileri de kamuoyunda merak konusu oldu.

SEMİHA DENİZ NASIL VEFAT ETTİ?

Semiha Deniz, Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bir okulun önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından başından silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Semiha Deniz, genç yaşta hayatını kaybetti.

SEMİHA DENİZ OLAYI NEDİR?

Olay, Fatih'te bir okulun önünde meydana geldi. İddiaya göre Semiha Deniz, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Semiha Deniz, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayın ardından kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.