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Semih Kılıçsoy kimdir, Semih Kılıçsoy kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Semih Kılıçsoyx hangi takımda oynuyor, hangi takımı

Semih Kılıçsoy kimdir, Semih Kılıçsoy kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Semih Kılıçsoyx hangi takımda oynuyor, hangi takımı
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Beşiktaş altyapısından yetişerek Türk futbolunun en büyük gol umutlarından biri haline gelen Semih Kılıçsoy, Avrupa’daki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen genç yıldız hakkında taraftarlar, "Semih Kılıçsoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorularına yanıt arıyor.

A Milli Takım ve Ümit Milli Takım formasıyla sergilediği hırslı futbolla taraftarların gönlünde taht kuran Semih Kılıçsoy, sadece sahadaki başarısıyla değil, özel hayatıyla da merak konusu. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Semih Kılıçsoy evli mi, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Aslen Kastamonulu olan ancak İstanbul’da doğup büyüyen genç yeteneğin medeni durumu, aile yaşantısı ve kariyerine dair en güncel bilgileri sizler için bir araya getirdik. Beşiktaş camiasının göz bebeği olarak bilinen ve kariyerini şu an İtalya'da sürdüren Semih Kılıçsoy'a dair tüm detaylar burada.

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 20 yaşındadır. Futbol yolculuğuna GOP Venüs ve Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında başladıktan sonra 2016 yılında Beşiktaş akademisine dahil olmuştur. Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu unvanını alarak adını tarihe yazdırmıştır.

SEMİH KILIÇSOY ASLEN NERELİDİR?

İstanbul doğumlu olan Semih Kılıçsoy'un ailesi aslen Kastamonuludur. İstanbul'un futbol kültüründe yetişen genç forvet, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle "yerli Agüero" yakıştırmalarına konu olmuştur.

EVLİ Mİ, BEKAR MI, ÇOCUĞU VAR MI?

Semih Kılıçsoy bekardır ve çocuğu yoktur. Kariyerinin henüz başında olan ve Avrupa futboluna adapte olmaya çalışan genç yıldız, özel hayatını kameralardan uzak tutarak tamamen profesyonel gelişimine odaklanmış durumdadır.

SEMİH KILIÇSOY HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Semih Kılıçsoy, 2025-2026 sezonu itibarıyla İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giymektedir. Beşiktaş'tan kiralık olarak İtalyan ekibine transfer olan Semih, özellikle 2025'in son döneminden itibaren gösterdiği performansla Cagliari'nin en önemli hücum silahlarından biri haline gelmiştir. 2026 Nisan ayı itibarıyla İtalyan kulübünün, 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini almak için Beşiktaş ile görüşmelere başladığı bilinmektedir.

2026 YILI PERFORMANS NOTLARI

Serie A Çıkışı: Cagliari formasıyla Serie A'da 20'den fazla maça çıkan Semih, kritik golleriyle takımının ligde kalma mücadelesine büyük katkı sağlamıştır.

Milli Takım: A Milli Takım kadrosunun da önemli isimlerinden biri olan Semih, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin forvet hattındaki en genç alternatifi konumundadır.

Piyasa Değeri: Gösterdiği performansla piyasa değerini hızla yükselten Semih, şimdiden Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin scout listelerine girmiş durumdadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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