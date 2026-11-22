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Semahat Arsel 98 yaşında. Vehbi Koç ile Sadberk Koç'un ilk çocuğu olan Arsel, 8 Eylül 1928'de ailenin Ankara Keçiören'deki bağ evinde doğdu.

Aynı ev bu hafta bir belgeselin konusu oldu. Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), "Bir Ailenin İzleri: Vehbi Koç Bağ Evi" adlı belgeseli YouTube'da yayımladı. Arsel ile kardeşi Rahmi Koç filmde evi gezip çocukluklarını anlattı.

SEMAHAT ARSEL KAÇ YAŞINDA?

Semahat Arsel, 8 Eylül 1928 doğumlu olduğu için 98 yaşında; bu yaşa eylülde girdi. Doğduğu Keçiören'deki bağ evi bugün VEKAM'ın faaliyet merkezi.

SEMAHAT ARSEL KİMDİR?

Semahat Arsel, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi. Tam adı Semahat Sevim Arsel. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un kızı, holdingin şeref başkanı Rahmi Koç'un ablası.

Kardeşiyle birlikte Avusturyalı ve Alman dadıların yanında büyüdü. 1964'te Koç Holding Yönetim Kurulu'na, 1969'da Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti'ne girdi. Çalışmalarının ağırlığı turizm ve hemşirelik oldu.

SEMAHAT ARSEL BELGESELDE NE ANLATTI?

Semahat Arsel belgeselde, babasının iş yoğunluğu yüzünden çocukları büyük ölçüde annesi Sadberk Koç'un yetiştirdiğini anlattı. Ana kararları anne ve babasının birlikte, günlük kararları ise annesinin verdiğini söyledi: "Annem ailedeki ana figürdü."

Çocukluklarının disiplinli ama mutlu geçtiğini, bahçede ağaçların ve kuşların arasında oynadıklarını, eksik olan bir şeyi fark etmediklerini de söyledi. Bayram düzenini de hatırladı: bayramın ikinci günü 16.00 ile 18.00 arasında erkek misafirler kabul ediliyor, kadınlar Sadberk Koç'u istedikleri saatte ziyaret edebiliyordu.

Rahmi Koç ise sünnet düğününde hediye edilen bir sıpanın, binanın altındaki ahıra götürüldükten iki gün sonra öldüğünü anlattı. Belgeseli TRT'den emekli yönetmen Kerime Senyücel çekti; film, VEKAM'ın 2019'da başlattığı Ankara Sözlü Tarih Belgeselleri projesinin parçası.

SEMAHAT ARSEL NE MEZUNU?

Semahat Arsel, İstanbul Arnavutköy'deki Amerikan Kız Koleji mezunu. İlkokulu TED Ankara Koleji'nde bitirdi, yatılı okuduğu kolejden 1949'da mezun oldu. 1959-1960'ta Almanya'da yaşarken Almancasını geliştirmek için Goethe Enstitüsü'ne gitti.

SEMAHAT ARSEL'İN EŞİ KİM?

Semahat Arsel'in eşi Dr. Nusret Arsel. İkili 5 Ocak 1956'da evlendi; Nusret Arsel o sırada Koç Ticaret'te Hulki Alisbah'ın yardımcısıydı. Evlilikten sonra Ankara'ya yerleşen çift, 1959-1960'ı Nusret Arsel'in Siemens'te staj yaptığı Almanya'da geçirdi. İstanbul Nişantaşı'nda 2002'de tamamlanan hemşirelik okulu binası ikisinin bağışıyla yapıldı ve onların adını taşıyor.

SEMAHAT ARSEL HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Semahat Arsel 1972'den sonra İstanbul Elmadağ'daki Divan Oteli'nin yönetiminde yer aldı, ardından Divan Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. 1984'te TUGEV'in kurucuları arasındaydı. 1996'da Koç Holding'in turizm ve seyahat şirketi SETUR'un yönetim kurulu başkanı oldu.

Gençliğinde çok sayıda ameliyat geçiren Arsel, 1974'te Vehbi Koç Vakfı'nın Hemşirelik Fonu'nu yöneten komitenin başına geçti. 1992'de Amerikan Hastanesi bünyesinde kurulan, Türkiye'nin ilk mezuniyet sonrası hemşirelik eğitim merkezi SANERC onun adını taşıyor. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 2012'de Arsel'e fahri doktora unvanı verdi.