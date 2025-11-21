Selman Öğüt'ün Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı!

NBA'de Houston Rockets formasıyla Türkiye'yi temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün, YouTube'da yayınlanan "Off Day" programına konuk olarak İstanbul'u ve Türk mutfağını tanıttı. Programın sonunda bir balıkçıda rakı eşliğinde sohbet eden Şengün'ün "Rakı milli içkimizdir." ifadesi, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Selman Öğüt'te bu tartışmaya dahil olan isimler arasında yer alıyor. Peki, Selman Öğüt, Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı! Detaylar...

SELMAN ÖĞÜT TWITTER PAYLAŞIMI

Selman Öğüt, Alperen Şengün'ün ifadelerini hedef alarak sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rakı bizim milli içeceğimiz değildir!"

"Alkolü özendiremezsin!"

"Hele ki bir milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın!"

"Sen o şerefli formayı hak etmiyorsun."

Öğüt, devletin gençleri alkol ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruma görevi olduğuna dikkat çekerek Anayasa'nın 58. maddesine atıf yaptı. Öğüt, bu maddede yer alan "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden ve zararlı alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesini hatırlattı ve yetkilileri "göreve çağırdı."

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI VE KÜLTÜREL ARKA PLAN

Şengün'ün açıklamaları yalnızca "rakı" vurgusuyla sınırlı değildi. Program boyunca İstanbul'u adeta bir tur rehberi gibi tanıttı. Türk yemekleri, sokak lezzetleri ve İstanbul'un kültürel zenginlikleri üzerine detaylı yorumlarda bulundu.

Programda şu sözleri dikkat çekti:

"Sosyal medyada 'en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?' tarzı listeler görüyorum. İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Ama sana net söylüyorum, o sıralamaları yapan insanlar daha önce Türkiye'ye gelmemiş bile!"

Balıkçıdaki sohbet sırasında ise şu ifadeyi kullandı:

"Rakı milli içkimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz."

Bu açıklamalar, rakının yalnızca bir içki değil; dostluk, sohbet ve kültürel birliktelik sembolü olarak görülmesi gerektiğini savunan çok sayıda kişi tarafından desteklendi.