Haberler

Selman Öğüt'ün Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı!

Selman Öğüt'ün Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin NBA'deki genç yıldızı Alperen Şengün, İstanbul'u ve Türk gastronomisini dünyaya tanıttığı "Off Day" programında yaptığı samimi açıklamalarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi. Bu tartışmanın fitilini ateşleyen isim ise, Şengün'ün sözlerine sert bir çıkış yapan Selman Öğüt oldu. Peki, Selman Öğüt, Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı haberimizde!

NBA'de Houston Rockets formasıyla Türkiye'yi temsil eden milli basketbolcu Alperen Şengün, YouTube'da yayınlanan "Off Day" programına konuk olarak İstanbul'u ve Türk mutfağını tanıttı. Programın sonunda bir balıkçıda rakı eşliğinde sohbet eden Şengün'ün "Rakı milli içkimizdir." ifadesi, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Selman Öğüt'te bu tartışmaya dahil olan isimler arasında yer alıyor. Peki, Selman Öğüt, Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı! Detaylar...

SELMAN ÖĞÜT TWITTER PAYLAŞIMI

Selman Öğüt, Alperen Şengün'ün ifadelerini hedef alarak sosyal medya hesabından oldukça sert bir açıklama yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rakı bizim milli içeceğimiz değildir!"

"Alkolü özendiremezsin!"

"Hele ki bir milli oyuncuysan bunu hiç yapamazsın!"

"Sen o şerefli formayı hak etmiyorsun."

Selman Öğüt'ün Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı!

Öğüt, devletin gençleri alkol ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruma görevi olduğuna dikkat çekerek Anayasa'nın 58. maddesine atıf yaptı. Öğüt, bu maddede yer alan "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden ve zararlı alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesini hatırlattı ve yetkilileri "göreve çağırdı."

Selman Öğüt'ün Alperen Şengün hakkındaki X paylaşımı nedir? Selman Öğüt twitter paylaşımı!

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI VE KÜLTÜREL ARKA PLAN

Şengün'ün açıklamaları yalnızca "rakı" vurgusuyla sınırlı değildi. Program boyunca İstanbul'u adeta bir tur rehberi gibi tanıttı. Türk yemekleri, sokak lezzetleri ve İstanbul'un kültürel zenginlikleri üzerine detaylı yorumlarda bulundu.

Programda şu sözleri dikkat çekti:

"Sosyal medyada 'en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?' tarzı listeler görüyorum. İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Ama sana net söylüyorum, o sıralamaları yapan insanlar daha önce Türkiye'ye gelmemiş bile!"

Balıkçıdaki sohbet sırasında ise şu ifadeyi kullandı:

"Rakı milli içkimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz."

Bu açıklamalar, rakının yalnızca bir içki değil; dostluk, sohbet ve kültürel birliktelik sembolü olarak görülmesi gerektiğini savunan çok sayıda kişi tarafından desteklendi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.