Selin Gurdikyan kimdir? Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan kaç yaşında, nereli?

Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, bu kez güzellik yarışmalarıyla değil tıp eğitimindeki önemli başarısıyla gündemde. Daha önce Miss Turkey 2022 yarışmasında üçüncü olarak Miss Supranational Türkiye unvanını kazanan Gurdikyan, eğitimini sürdürdüğü Florida International University (FIU) Tıp Fakültesi'nde düzenlenen White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) ile doktorluk mesleğine giden yolda önemli bir eşiği geride bıraktı. Peki, Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan kimdir? Selin Gurdikyan kaç yaşında, Selin Gurdikyan nereli? İşte merak edilenler…

NEŞE ERBERK'İN KIZI SELİN GURDİKYAN KİMDİR?

Selin Gurdikyan, Miss Turkey 1983 Güzeli Neşe Erberk'in kızıdır. Kamuoyunun dikkatini ilk olarak güzellik yarışmalarındaki başarısıyla çeken Gurdikyan, daha sonra eğitim hayatına odaklanarak tıp alanında kariyer yapmayı tercih etti.

2022 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Selin Gurdikyan, organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Bu derecesiyle Miss Supranational Türkiye unvanını almaya hak kazandı. Yarışmadaki başarısının ardından eğitimine devam eden Gurdikyan, bugün tıp alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Florida International University (FIU) Tıp Fakültesi'nde eğitimini sürdüren Selin Gurdikyan, düzenlenen White Coat Ceremony (Beyaz Önlük Giyme Töreni) kapsamında beyaz önlüğünü giyerek doktorluk yolculuğunda önemli bir aşamayı tamamladı. Tıp eğitiminde sembolik bir anlam taşıyan bu tören, öğrencilerin mesleki sorumluluklarını benimsemeye başladıkları önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

Selin Gurdikyan'ın boyunun 1.78 metre olduğu da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca Gurdikyan'ın Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğu belirtiliyor.

SELİN GURDİKYAN KAÇ YAŞINDA?

Selin Gurdikyan'ın 27 yaşında olduğu biliniyor.

SELİN GURDİKYAN NERELİ?

Paylaşılan bilgilerde Selin Gurdikyan'ın doğum yeri veya memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.