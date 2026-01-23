Selim Sadak neden öldü, Selim Sadak kimdir?

Bir süredir Almanya'nın Heilbronn kentinde kanser tedavisi gören, eski DEP Milletvekili ve Siirt Belediyesi'nin önceki başkanlarından Selim Sadak, 71 yaşında hayata veda etti. Sadak'ın, tedavisinin sürdüğü SLK Klinikum'da yaşamını yitirmesinin ardından kamuoyunda "Selim Sadak kimdir, ölüm nedeni nedir?" soruları gündeme geldi.

SELİM SADAK KİMDİR?

Eski DEP Milletvekili ve Siirt Belediyesi eski Başkanı Selim Sadak, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle Almanya'da hayatını kaybetti. 71 yaşında vefat eden Sadak'ın ölümü sonrası yaşam öyküsü, siyasi geçmişi ve hastalığı kamuoyunda merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

SELİM SADAK NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir Almanya'nın Heilbronn kentinde tedavi gören Selim Sadak, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Tedavisi Heilbronn'daki SLK Klinikum'da devam eden Sadak'ın vefatı, ailesi ve siyasi çevrelerinde büyük üzüntü yarattı.

HAYATI VE EĞİTİM SÜRECİ

Selim Sadak, 1954 yılında Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Bafê köyünde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İdil'de tamamladıktan sonra Diyarbakır Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

SİYASİ KARİYERİ

Sadak, 1991 genel seçimlerinde Halkın Emek Partisi (HEP) adayı olarak Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listelerinden milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19'uncu döneminde Şırnak Milletvekili olarak görev yaptı.

TUTUKLULUK VE CEZAEVİ SÜRECİ

3 Mart 1994'te dokunulmazlığı kaldırılan Selim Sadak, aralarında Leyla Zana, Hatip Dicle ve Orhan Doğan'ın da bulunduğu milletvekilleriyle birlikte 17 Mart 1994'te tutuklandı. Yaklaşık 10 yıl cezaevinde kalan Sadak, Haziran 2004'te Yargıtay kararıyla beraat ederek özgürlüğüne kavuştu.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

Cezaevi sürecinin ardından siyasete aktif olarak devam eden Sadak, Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kuruluşunda yer aldı ve parti yürütme kurulu üyeliği yaptı. 2009 yerel seçimlerinde DTP'den Siirt Belediye Başkanı seçildi.

SON YILLARI VE ALMANYA SÜRECİ

2009 yılında kamuoyunda KCK Ana Davası olarak bilinen operasyonlar kapsamında tutuklanan Selim Sadak'a "örgüt üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl hapis cezası verildi. Türkiye'de devam eden yargı süreçleri nedeniyle Avrupa'ya giden Sadak, 2021 yılından itibaren Almanya'nın Heilbronn kentinde yaşamını sürdürüyordu.