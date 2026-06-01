Selçuksports kapandı mı, Selçuksports sahibi gözaltına alındı mı, Selçuksports sahibi Selçuk Yılmaz kim?

Spor yayınlarıyla adından söz ettiren Selçuksports hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle "Selçuksports kapandı mı?" ve "Selçuksports sahibi gözaltına alındı mı?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar, platformun sahibi olduğu belirtilen Selçuk Yılmaz'ın kim olduğunu da araştırıyor. İşte Selçuksports ve son gelişmelere ilişkin merak edilen detaylar...

SELÇUKSPORTS SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI MI? SELÇUK YILMAZ DENİZLİ'DE YAKALANDI

Kaçak maç yayınlarıyla gündeme gelen Selçuksports platformuna yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu platformun kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtilen Selçuk Yılmaz'ın Denizli'de yakalandığı öğrenildi.

KAÇAK YAYIN AĞINA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı spor yayınlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Teknik ve dijital incelemeler sonucunda Selçuksports adıyla faaliyet gösteren platform mercek altına alındı.

Yetkililer, platformun çeşitli spor müsabakalarını yayın haklarına sahip resmi kuruluşlar dışında izinsiz şekilde kullanıcılarla buluşturduğunu tespit etti.

SÜPER LİG MAÇLARININ İZİNSİZ YAYINLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Türkiye Süper Lig karşılaşmalarının ücretli yayın platformları yerine internet sitesi üzerinden yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu yayınların telif ve yayın haklarını ihlal ettiği değerlendirildi.

Bu kapsamda platformun faaliyetleri hakkında detaylı araştırma başlatıldı.

KULLANICILARIN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE YÖNLENDİRİLDİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular arasında kullanıcıların farklı bağlantılar aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği iddiası da yer aldı. Ayrıca platform üzerinde bahis içeriklerini teşvik eden çeşitli reklam ve yönlendirmelerin bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu faaliyetlerin mali ve dijital boyutlarını da incelemeye aldı.

7258 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNCELEME

Yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda faaliyetlerin, spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını düzenleyen 7258 sayılı Kanun kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmanın farklı bağlantılar ve kişiler yönünden de genişletildiği öğrenildi.

SELÇUK YILMAZ DENİZLİ'DE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Selçuksports'un kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Selçuk Yılmaz'ın Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, olayla ilgili yeni gelişmelerin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

SELÇUKSPORTS KAPANDI MI?

Operasyonun ardından kullanıcılar tarafından en çok araştırılan konulardan biri de Selçuksports'un faaliyetlerine devam edip etmediği oldu. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış kapsamlı bir açıklama bulunmazken, soruşturma süreci ve alınacak adli kararların platformun geleceği üzerinde belirleyici olması bekleniyor.