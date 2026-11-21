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Selçuk İnan Hataylı: 10 Şubat 1985'te İskenderun'da doğdu. Galatasaray'ın eski kaptanı bugün Kocaelispor'u çalıştırıyor ve 21 Kasım 2026 akşamı Süper Lig'in 12. haftasında takımıyla Fenerbahçe'yi ağırladı.

Maçtan önce rakip teknik direktör Emre Belözoğlu için "çok da sevdiğim, saygı duyduğum biri" dedi. Karşılaşmada Fenerbahçe 61. dakikada Milan Škriniar'ın golüyle öne geçti. Kocaelispor 71. dakikada Berkan Kutlu'nun penaltı golüyle eşitliği buldu, 76. dakikada Maglica'nın golüyle de skoru 2-1'e çevirdi.

SELÇUK İNAN NERELİ?

Selçuk İnan, Hatay'ın İskenderun ilçesinden; Karaağaç Mahallesi'nde doğdu. Futbola ise memleketinde değil, ülkenin öbür ucunda, Çanakkale'de Dardanelspor'un altyapısında başladı.

SELÇUK İNAN KİMDİR?

Selçuk İnan eski milli futbolcu ve teknik direktör. Orta saha oyuncusu olarak Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi; 2011'de transfer olduğu Galatasaray'da dokuz sezon oynadı ve uzun süre takımın kaptanlığını yaptı.

Kariyerinde beş Süper Lig şampiyonluğu, beş Türkiye Kupası ve beş Süper Kupa var. Hepsini Galatasaray formasıyla kazandı.

SELÇUK İNAN KAÇ YAŞINDA?

Selçuk İnan 41 yaşında. 10 Şubat 1985'te doğan İnan, teknik direktörlüğe 37 yaşındayken, futbolu bıraktıktan yaklaşık iki yıl sonra Kasımpaşa'da başladı.

SELÇUK İNAN HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Selçuk İnan, Kocaelispor'un teknik direktörü. Süper Lig'e yükselen Kocaeli ekibiyle 3 Haziran 2025'te 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp daha sonra bu sözleşmeyi 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.

Kasım 2026 itibarıyla 17 aydır aynı kulüpte olan İnan için bu, teknik direktörlük kariyerindeki en uzun görev.

SELÇUK İNAN'IN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR HANGİLERİ?

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı takımlar Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Kocaelispor. İlk görevi 2022-2023 sezonunun ortasında geldi: Şenol Can'ın ayrılmasının ardından Kasımpaşa'nın başına geçti. Süper Lig'deki ilk maçında Fatih Terim tribündeydi.

Kasımpaşa'dan sonra Marius Sumudica'nın yerine Gaziantep FK'nin başına geçti, 2025 yazında da Kocaelispor'a imza attı.

SELÇUK İNAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Selçuk İnan Dardanelspor altyapısından çıktı, ardından Manisaspor'da oynadı. 31 Mayıs 2008'de Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme imzaladı. 2011'de Galatasaray'a geçti ve futbolculuğunu sarı-kırmızılı formayla bitirdi.

SELÇUK İNAN NE ZAMAN FUTBOLU BIRAKTI?

Selçuk İnan futbolu 2020'de bıraktı. Aynı yıl Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olarak teknik ekibe girdi; Terim'in kulüpten ayrılmasıyla o da görevden ayrıldı.