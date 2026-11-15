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Selahattin ve Lara Paşalı boşanıyor mu, ayrılıyorlar mı?

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Selahattin ve Lara Paşalı boşanıyor mu, ayrılıyorlar mı?
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Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, haklarında ortaya atılan boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin ayrılacağı yönündeki haberlerin ardından menajerlik şirketinden açıklama gelirken, Lara Paşalı'nın eşiyle birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Peki, Selahattin ve Lara Paşalı boşanıyor mu, ayrılıyorlar mı? Detaylar..

Oyuncu Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı, haklarında ortaya atılan boşanma iddialarıyla magazin gündemine geldi. Çiftin ayrılık kararı aldığı öne sürülürken, Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden yapılan açıklamayla söz konusu haberler yalanlandı. İddiaların ardından Lara Paşalı'nın eşiyle birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Peki, Selahattin ve Lara Paşalı boşanıyor mu, ayrılıyorlar mı? Detaylar haberimizde.

SELAHATTİN VE LARA PAŞALI BOŞANIYOR MU?

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın boşanacağı yönündeki iddialar, çiftin özel hayatına ilişkin gündeme gelen haberlerin ardından konuşulmaya başlandı. Daha önce evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve ilişkilerine yeniden şans verdiği öne sürülen çiftin bu kez ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Ancak boşanma haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, çiftin boşanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek iddialar kesin bir dille yalanlandı.

LARA PAŞALI'DAN SELAHATTİN PAŞALI İLE PAYLAŞIM

Boşanma iddialarına ilişkin açıklamanın ardından Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı sosyal medyada yaptıkları paylaşımla gündeme geldi. Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı ile ayna karşısında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Çiftin birlikte verdiği bu kare, ayrılık iddialarının ardından dikkat çeken paylaşımlar arasında yer aldı.

SELAHATTİN PAŞALI NE ZAMAN EVLENDİ?

Oyuncu Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile evlendi. Aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift, anne ve baba oldu. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımlar yapıyor.

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, Türk oyuncudur. Televizyon projeleri ve sinema yapımlarındaki rolleriyle tanınan oyuncu, 2022 yılında Lara Paşalı ile evlenmiştir. Çiftin Leyla Pera adında bir kızları bulunmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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