Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş davası ertelendi mi, neden ertelendi?

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş davası ertelendi mi, neden ertelendi?
Güncelleme:
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada son duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Selahattin Demirtaş davası ertelendi mi, neden ertelendi? Selahattin Demirtaş davasına dair detaylar haberimizde!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uzun süredir Türkiye'de gündemde olan davalarıyla dikkat çekiyor. Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'de yaptığı konuşmalar nedeniyle açılan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla devam eden davada önemli gelişmeler yaşandı. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Selahattin Demirtaş davası ertelendi mi, neden ertelendi? Detaylar...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE OLACAK MI?

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ve tahliye olma ihtimali, kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında geliyor. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş, mevcut dava sürecinde duruşmalara katılmadı.

Savcının mütalaasında, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildiği belirtiliyor. Bu durum, tahliye ihtimalini şimdilik zayıflatıyor. Hukuk uzmanları, duruşmaların ilerleyen aşamalarında mahkeme kararlarının, Demirtaş'ın tutukluluk halini doğrudan etkileyeceğini ifade ediyor.

Demirtaş'ın avukatları, duruşmalara katılım göstermese de ek süre talepleriyle savunma sürecini sürdürüyor. Bu adımlar, tahliye ihtimalini tamamen ortadan kaldırmasa da sürecin uzayacağını gösteriyor.

Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş davası ertelendi mi, neden ertelendi?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DAVASI ERTELENDİ Mİ?

Duruşmanın en önemli gelişmelerinden biri, mahkemenin duruşmayı 6 Ocak tarihine ertelemesi oldu. Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalar nedeniyle açılan iki dava dosyası birleştirildi. Ankara ve Mardin'deki dosyaların birleştirme talebi ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Duruşmada savcılık, Demirtaş'ın cezalandırılmasını talep eden mütalaasını sundu. Avukatı, mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu ve mahkeme bu talebi dikkate alarak duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, Demirtaş'ın sonraki duruşmaya katılmaması durumunda "susma hakkını kullandığının kabul edileceği" yönünde ihtarda bulundu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN ERTELENDİ?

Duruşmanın ertelenme sebebi, avukatların mütalaaya karşı ek süre talep etmesi olarak açıklandı. Savcılık, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla ceza talep etmişti. Avukatlar, mütalaaya karşı kapsamlı savunma hazırlayabilmek için süre istedi.

Mahkemenin, duruşmayı 6 Ocak'a ertelemesi, hukuk sürecinin titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor. Ayrıca, Mersin ve Diyarbakır'daki iki dosyanın birleştirilmesi, davanın daha etkin bir şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
