Muğla’nın Menteşe ilçesinde KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) üzerinden gelen ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, görev sırasında silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan olayda ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından Tayfun Baş’ın hayatı, görev geçmişi ve olayın detayları kamuoyunun gündemine yerleşti. Peki, Şehit polis Tayfun Baş kimdir, neden öldü? Tayfun Baş kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

ŞEHİT POLİS TAYFUN BAŞ KİMDİR?

Şehit polis memuru Tayfun Baş, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan bir polis memuruydu. Olay gecesi, KADES uygulaması üzerinden yapılan acil yardım ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekip içerisinde yer aldı.

Edinilen bilgilere göre Tayfun Baş, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle sürdüren, sahada aktif görev alan bir emniyet personeliydi. Evli olduğu ve iki çocuk babası olduğu belirtilen Baş’ın, ailesinin kısa süre önce yeni bir bebek daha dünyaya getirdiği de öğrenildi. Bu yönüyle Tayfun Baş, hem görev hayatında hem de aile yaşantısında yoğun bir sorumluluk taşıyan bir isim olarak biliniyordu.

TAYFUN BAŞ NEDEN ÖLDÜ?

Tayfun Baş, Muğla’nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi şu şekilde aktarıldı:

KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısı yapılmasının ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekip içerisinde bulunan Tayfun Baş da adrese intikal eden personel arasındaydı. İhbarı yapan kadının eski eşi olduğu belirtilen saldırgan, ekiplerin ve tarafların olay yerinde bulunduğu sırada silahını çekerek ateş açtı.

Açılan ateş sonucu hem polis memuru Tayfun Baş hem de ihbarda bulunan kadın ağır yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

TAYFUN BAŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit polis memuru Tayfun Baş’ın yaşıyla ilgili resmi makamlar tarafından net bir açıklama yapılmamıştır.

TAYFUN BAŞ NERELİ?

Şehit polis memuru Tayfun Baş’ın Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

TAYFUN BAŞ EVLİ Mİ?

Edinilen bilgilere göre şehit polis memuru Tayfun Baş evliydi ve iki çocuk babasıydı. Ayrıca ailesinin yaklaşık 15 gün önce yeni bir bebek sahibi olduğu, yani Tayfun Baş’ın kısa süre önce yeniden baba olduğu öğrenilmiştir.