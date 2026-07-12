Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde görevi sırasında olaya müdahale ederken çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, düzenlenen resmi törenlerin ardından Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'yi yasa boğan acı olayın ardından kamuoyunda, şehit Mehmet Demirbaş'ın yaşamı, memleketi, yaşı ve aile hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Şehit Mehmet Demirbaş kimdir? Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ŞEHİT MEHMET DEMİRBAŞ KİMDİR?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, Eskişehir'in Mihallıççık ilçesinde görevi sırasında olaya müdahale ederken çıkan çatışmada şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından biridir.

Şehit Mehmet Demirbaş için ilk resmi tören Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlendi. Ardından naaşı memleketi Samsun'un Terme ilçesine götürüldü. Sakarlı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Mehmet Demirbaş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak şehide son görevini yerine getirdi.

JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ MEHMET DEMİRBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Paylaşılan resmi bilgiler doğrultusunda Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, şehit olduğu tarihte 45 yaşındaydı.

MEHMET DEMİRBAŞ NERELİ?

Mehmet Demirbaş'ın memleketi Samsun olarak açıklandı.

Şehidin cenazesi, Eskişehir'deki resmi törenin ardından Samsun'un Terme ilçesine getirildi. Sakarlı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı ve aile kabristanlığında defnedildi.

Ayrıca paylaşılan bilgilerde, şehidin babası Mustafa Demirbaş ile annesi Süriye Demirbaş'ın hayatta olmadığı bildirildi.

MEHMET DEMİRBAŞ EVLİ Mİ?

Evet. Kamuoyuna paylaşılan bilgilere göre Mehmet Demirbaş evliydi.

Şehidin eşi Mürvet Demirbaş (41), cenaze törenine tekerlekli sandalyede katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Mürvet Demirbaş'ın yanı sıra, şehidin kızları Esila (18) ve Yağmur Ecrin Demirbaş (13) da tabutun başında gözyaşı döktü.

Cenaze töreninde ayrıca şehidin kardeşleri Şerif Demirbaş (42), Hatice Baş (48) ve Yasemin Yanık (47) de hazır bulundu.

CENAZE TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde Mehmet Demirbaş'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba ocağında alınan helalliğin ardından Merkez Camii'ne getirilen şehit için öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Mehmet Demirbaş'ın naaşı, aile kabristanlığında toprağa verildi. Tören boyunca ailesi, yakınları ve vatandaşlar şehide son görevlerini yerine getirirken, özellikle eşi ve çocuklarının yaşadığı acı törene katılanları derinden etkiledi.

Kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler doğrultusunda Mehmet Demirbaş'ın 45 yaşında olduğu, Samsun'un Terme ilçesi nüfusuna kayıtlı bulunduğu, evli ve iki çocuk babası olduğu bilgileri paylaşılırken, cenazesi memleketinde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında defnedildi.