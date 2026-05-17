Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerine yönelik saldırıda polis memuru Emrah Koç şehit oldu. Reşadiye Mahallesi’nde bir iş merkezinde meydana gelen olayda, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler binaya girdikleri sırada açılan ateş sonucu saldırıya uğradı. Peki, Şehit Emrah Koç kimdir? Emrah Koç kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

ŞEHİT EMRAH KOÇ KİMDİR?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda görev başında şehit olan polis memuru Emrah Koç, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan sivil polis ekipleri arasında yer alıyordu. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipte bulunan Koç, olayın yaşandığı iş merkezinde yapılan müdahale sırasında açılan ateş sonucu şehit oldu.

Olay, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri binaya girdikleri sırada saldırıya uğradı ve açılan ilk ateşte polis memurları Emrah Koç ile Erkan Tütüncüler şehit düştü.

EMRAH KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Emrah Koç’un yaşı hakkında resmi makamlar tarafından açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

EMRAH KOÇ NERELİ?

Şehit polis memuru Emrah Koç’un memleketi ile ilgili doğrulanmış ve kamuoyuna açıklanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

EMRAH KOÇ EVLİ Mİ?

Emrah Koç’un medeni durumu hakkında resmi kaynaklarda yer alan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ÇORLU’DAKİ SİLAHLI SALDIRININ DETAYLARI

Olay, saat 13.30 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis ekipleri, iş merkezine giriş yaptıkları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu polis memurları Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler şehit olurken, saldırgan daha sonra yaşanan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirildi ve hastaneye kaldırıldı.

OLAY SONRASI RESMİ İNCELEMELER

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer tarafından olay yerinde incelemeler yapılırken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili süreç ilgili makamlar tarafından takip edilmektedir.