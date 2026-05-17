Haberler

ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu

ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu Haber Videosunu İzle
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin müzakerelerin başlaması için İran’dan nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması ve savaşın sona ermesinin müzakere edilmesi dahil 5 temel şartı bulunduğu iddia edildi. Ayrıca İran’ın da herhangi bir müzakerenin başlamasını 5 güven artırıcı ön şartın yerine getirilmesine bağladığı belirtildi.

  • ABD, müzakerelerin başlaması için İran'a 5 şart sundu: tazminat ödenmemesi, bloke varlıkların serbest bırakılmaması, yalnızca bir nükleer tesisin faaliyette kalması, 400 kg zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi ve tüm cephelerde savaşın sona ermesinin müzakere edilmesi.
  • İran, müzakerelerin başlaması için 5 ön şart belirledi: tüm cephelerde savaşın sona ermesi, İran karşıtı yaptırımların kaldırılması, bloke varlıkların serbest bırakılması, savaş zararlarının tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi.

İran basınında yer alan haberlerde, ABD’nin müzakerelerin başlaması için İran’a 5 şart sunduğu iddia edildi.

ABD’DEN MÜZAKERELER İÇİN İRAN’A 5 ŞART

Haberlerde, ABD’nin sunduğu şartların İran’a herhangi bir tazminat ödemeyeceği, İran’ın bloke edilen varlıklarının serbest bırakmayacağı, İran’da yalnızca bir nükleer tesisin faaliyette kalacağı, 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılarak ABD’ye teslim edileceği ve tüm cephelerde savaşın sona ermesinin ise müzakere edileceği olduğu ifade edildi.

Haberlerde, söz konusu şartların kabul edilmesi halinde dahi ABD ve İsrail’in saldırı tehditlerinin devam edeceği öne sürülürken, uzmanların ABD’nin önerdiği planı "savaş sırasında ulaşamadığı hedeflere müzakere yoluyla ulaşma girişimi" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

İRAN’IN DA 5 ŞARTI VAR

İran basını ayrıca, ABD’nin öne sürdüğü şartların yanı sıra İran’ın müzakere için belirlediği ön şartları yayımladı. Haberlerde, İran’ın herhangi bir müzakerenin başlamasını 5 güven artırıcı ön şartın yerine getirilmesine bağladığı belirtildi. Buna göre İran yönetiminin, özellikle Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona ermesini, İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasını, bloke edilen İran varlıklarının serbest bırakılmasını, savaş nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesini ve İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini istediği kaydedildi. 

Kaynak: Haberler.com
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada

İki polisimizi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular

Tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Daha 15 yaşındaydı! Evde korkunç halde bulundu

Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı

Sen bu hallere nasıl düştün?
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi

Fener taraftarının ölüp bittiği golcü için harekete geçti
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi

198 şüpheliden 1'ini tanıdı, onunla da 46 milyonluk işlemi var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var

AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler kimseye yaranamadı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı

Fenerbahçe maçını izlemeye gidenler ummadık bir durumla karşılaştı