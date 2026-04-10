Sefer görev emri nedir, sefer görev emri tebliği çıkarsa ne olur?

Askerlik hizmetini tamamlamış kişilere yönelik düzenlenen sefer görev emri tebliği çıktığında izlenmesi gereken yasal prosedürler, birçok kişi için merak konusu olmaya devam ediyor. Bu emrin bir kişiye ulaşması, barış zamanında bir ön hazırlık niteliği taşırken, seferberlik ilanı durumunda 48 saat içerisinde belirtilen birliğe teslim olma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. "Sefer görev emri tebliği çıkarsa ne olur?" sorusunun yanıtını arayanlar için en kritik nokta; bu belgenin bir seçenek değil, kanuni bir ödev olduğudur. Belgeyi alanların en yakın askerlik şubesine başvurması veya e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol etmesi gerekirken, mazeretsiz katılım sağlamamanın cezai yaptırımları da bulunuyor.

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR? KİMLERİ KAPSIYOR VE NASIL SORGULANIR?

Vatani görevini tamamlamış binlerce vatandaşın gündeminde yer alan sefer görev emri (SGE), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seferberlik ve savaş hali hazırlıkları kapsamında oluşturduğu kritik bir belgedir. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen bu emir, askerlik hizmetini bitirmiş yedek personelin, olası bir seferberlik ilanında hangi birliğe katılacağını ve nerede görev alacağını belirler. 2026 yılı itibarıyla dijitalleşen sistem sayesinde vatandaşlar, e-Devlet sefer görev emri sorgulama ekranı üzerinden adlarına düzenlenmiş bir tebliğ olup olmadığını anlık olarak takip edebilmektedir.

SEFER GÖREV EMRİ TEBLİĞİ ÇIKARSA NE OLUR? İŞTE YAPILMASI GEREKENLER

Adına sefer görev emri tebliği çıkarılan bir yükümlü için bu belge, barış zamanında bir ön hazırlık niteliği taşırken, seferberlik durumunda ise yasal bir zorunluluktur. Tebligat eline ulaşan veya e-Devlet üzerinden emrini gören vatandaşların şu adımları izlemesi gerekir:

• BİLGİ KONTROLÜ: e-Devlet kapısı üzerinden emrin hangi birliğe çıktığı ve seferberlik numarası not edilmelidir.

• ASKERLİK ŞUBESİNE BAŞVURU: Tebliğ edilen emrin fiziksel suretini almak veya güncel durum hakkında bilgi edinmek için en yakın askerlik şubesine mülaki olunmalıdır.

• SEFERBERLİK İLANI DURUMU: Genel veya kısmi bir seferberlik ilan edildiğinde, emri olan kişiler 48 saat içerisinde (veya belgede belirtilen sürede) birliğine teslim olmakla yükümlüdür.

2026 SEFER GÖREV EMRİ YAŞ SINIRI VE MUAFİYET ŞARTLARI

Sefer görev emirleri, personelin yaşı ve uzmanlık alanına göre düzenlenmektedir. Güncel mevzuata göre yaş sınırları şu şekildedir:

• Er ve Erbaşlar: 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayına kadar yedek kaynakta kalırlar.

• Yedek Subay ve Astsubaylar: Rütbelerine ve uzmanlık alanlarına göre 60 yaşına kadar seferberlik yükümlüsü olabilirler.

Sağlık durumu bozulanlar veya "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu alanların sefer görev emirleri iptal edilir. e-Devlet sisteminde emrin görünmemesi, mevcut görevin kaldırıldığı anlamına gelmektedir.

GÖREVE UYMAMANIN CEZASI: BAKAYA VE İDARİ PARA CEZALARI

Sefer görev emri, kanuni bir ödev olduğu için mazeretsiz olarak bu emre uymamanın ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Seferberlik tatbikatlarına veya eğitimlerine çağrıldığı halde katılmayan yükümlüler için 2026 yılı bakaya cezaları günlük bazda hesaplanmaktadır. Kendiliğinden gelenler için günlük yaklaşık 58 TL, yakalananlar için ise günlük yaklaşık 116 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, seferberlik durumunda görevi ihmal eden kamu görevlileri ve yükümlüler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında hapis cezası istemiyle dava açılabilmektedir.