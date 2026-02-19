Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kapsamlı bir yardım organizasyonu başlattı. Peki, Sedat Peker kaç tane ramazan kolisi dağıttı? Sedat Peker'in dağıttığı ramazan kolisinde neler var? Detaylar...

SEDAT PEKER KAÇ TANE RAMAZAN KOLİSİ DAĞITTI?

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere on binlerce gıda kolisi hazırlattı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, Peker'in bu yılki Ramazan hazırlıkları önceki yıllarda olduğu gibi geniş çaplı bir organizasyon şeklinde yürütüldü.

Hazırlanan yardım paketlerinin sayısı tam olarak açıklanmasa da, sosyal medya ve deponun hangarındaki görüntülerden, on binlerce kolinin dağıtıma hazır olduğu görülüyor. Gıda paketlerinin Türkiye'nin farklı illerindeki ailelere ulaşması planlanıyor ve dağıtım sürecinde gönüllüler ve ilgili ekipler görev alacak.

SEDAT PEKER'İN DAĞITTIĞI RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

Peker'in hazırlattığı ramazan kolilerinde temel gıda ürünlerinin yer aldığı öğrenildi. Her kolide ailelerin günlük ve Ramazan sofralarında ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunuyor.