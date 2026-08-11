Seda Dilber kimdir? Etimesgut Belediyesi başkanvekili Seda Dilber kaç yaşında, nereli?

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği görevine Seda Dilber seçildi. AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP adayı olarak başkanvekilliği görevine getirilen Dilber'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 16 Haziran 1972'de Ankara'da dünyaya gelen Seda Dilber, eğitim hayatının ardından turizm, bankacılık ve hava yolu sektörlerinde çeşitli görevlerde bulundu. İşte Seda Dilber hakkında merak edilenler...

ETİMESGUT BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEDA DİLBER KİMDİR?

Seda Dilber, 16 Haziran 1972 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan Dilber, Educational Institute American Hotel & Motel Association'da iki yıllık Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

Çalışma hayatında farklı kurumlarda görev yapan Seda Dilber; Marmaris Tatil Köyü, Vakıflar Bankası ve Türk Hava Yolları TGS'nin İç ve Dış Hatlar departmanlarında çalıştı. Mesleki kariyerini daha sonra otelcilik sektöründe sürdüren Dilber, dört yıldızlı Kahya Otel'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüren Dilber, partisinin uygun gördüğü görevlerde yer aldı ve belediye meclis üyeliği yaptı. Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkanvekilliği seçiminde CHP'nin adayı olan Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle başkanvekilliği görevine seçildi.

SEDA DİLBER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

16 Haziran 1972 tarihinde Ankara'da doğan Seda Dilber, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Ankara doğumlu olan Dilber, eğitim hayatının ardından turizm ve otelcilik alanında eğitim aldı.

Seda Dilber'in mesleki geçmişinde turizm, bankacılık, hava yolu ve otelcilik alanlarındaki çalışmaları öne çıkıyor. Marmaris Tatil Köyü, Vakıflar Bankası ve Türk Hava Yolları TGS'nin İç ve Dış Hatlar departmanlarında görev yapan Dilber, daha sonra Kahya Otel'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.

Siyasi kariyerini CHP'de sürdüren Seda Dilber, belediye meclis üyeliğinin ardından Etimesgut Belediyesi başkanvekilliği görevine seçildi. Özel hayatına ilişkin biyografik bilgilerde ise bekar olduğu belirtiliyor.