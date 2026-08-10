Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği görevine Seda Dilber seçildi. AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP adayı olan Dilber'in hayatı, yaşı, nereli olduğu ve mesleki geçmişi merak konusu oldu. Peki, Seda Dilber kimdir? Etimesgut Belediyesi başkanvekili Seda Dilber kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ETİMESGUT BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEDA DİLBER KİMDİR?

Seda Dilber, 16 Haziran 1972'de Ankara'da doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan Dilber, Educational Institute American Hotel & Motel Association'da iki yıllık Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

Çalışma hayatında farklı kurumlarda görev yapan Dilber, Marmaris Tatil Köyü, Vakıflar Bankası ve Türk Hava Yolları TGS'nin İç ve Dış Hatlar departmanlarında çalıştı.

Siyasi yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüren Dilber, partisinin uygun gördüğü görevlerde yer aldığını ve belediye meclis üyesi olarak da görev yaptığını belirtiyor.

Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekilliği için gerçekleştirilen seçimde AK Parti ve MHP'nin desteklediği CHP adayı Seda Dilber, başkanvekilliği görevine seçildi.

SEDA DİLBER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

16 Haziran 1972 tarihinde Ankara'da doğan Seda Dilber, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Ankara doğumlu olan Dilber, lise eğitiminin ardından iki yıllık Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

Dilber'in mesleki geçmişinde turizm, bankacılık, hava yolu ve otelcilik alanlarındaki görevler öne çıkıyor. Marmaris Tatil Köyü, Vakıflar Bankası ve Türk Hava Yolları TGS'nin İç ve Dış Hatlar departmanlarında görev yapan Dilber, dokuz yıldır dört yıldızlı Kahya Otel'de Satış ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştığını ifade ediyor.

Seda Dilber'in biyografisinde özel hayatına ilişkin olarak bekar olduğu bilgisi yer alıyor.