SEÇİL ERZAN DAVASI SON DAKİKA: Seçil Erzan ne kadar ceza aldı, kaç yıl hapis cezası verildi? Seçil Erzan kimdir, neden tutuklandı?

Türkiye'nin son yıllardaki en büyük dolandırıcılık dosyalarından biri olan Seçil Erzan davasında karar açıklandı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbol dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişiyi "yüksek kârlı fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan ne kadar ceza aldı, kaç yıl hapis cezası verildi? Seçil Erzan kimdir, neden tutuklandı? Seçil Erzan olayı nedir? Detaylar haberimizde!

SEÇİL ERZAN NE KADAR CEZA ALDI?

Mahkemenin kararına göre Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 102 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bunun yanında 753 bin liralık adli para cezası da hükme bağlandı.

Savcılık makamı, Erzan'ın çok sayıda mağduru sistematik biçimde yanılttığını, fon vaadiyle milyonlarca lira topladığını ve bu paraları yeni gelen yatırımcıların fonlarını karşılamak için kullandığını ifade etmişti. Mahkeme, suça ilişkin delillerin ağırlığı sebebiyle ağır bir hüküm kurdu.

SEÇİL ERZAN KAÇ YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ?

Mahkemenin açıkladığı resmi karara göre Seçil Erzan'a 102 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kararda, suçun örgütlü bir yapı içerisinde olmasa da "planlı şekilde ve birden fazla kişiye karşı güven ilişkisini kötüye kullanarak" işlendiği belirtildi.

Dava kapsamında bir dönem adı dosyaya giren bazı eski banka yöneticileri ise beraat etti.

SEÇİL ERZAN KİMDİR?

Seçil Erzan, 1977 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğdu. Ailesi Kapaklı kökenliydi ve Erzan ailenin tek çocuğuydu. Çorlu Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Bankacılık hayatına kredi kartı pazarlama göreviyle başlayan Erzan, kısa süreli gişe deneyiminin ardından banka içinde hızla yükseldi ve 2000'li yılların sonunda şube müdürü oldu.

Yaklaşık 10 yıl Çorlu'da şube müdürlüğü yaptıktan sonra DenizBank Bahçeşehir Şubesi'ne, 2012'de ise Florya Şubesi'ne müdür olarak atandı.

2013 yılında DenizBank ile Galatasaray arasında imzalanan sponsorluk anlaşması sayesinde, kulüp yöneticileri ve futbolcuların finansal işlemlerini yönetmeye başladı. Bu dönem, Erzan'ın futbol camiası ile kurduğu ilişkilerin başlangıcı olarak görülüyor.

Görgü tanıkları ve yakın çevresine göre Erzan; lüks yaşamı, kaliteli giyinmeyi, yüksek standartlarda yaşamayı seven bir karaktere sahipti. Kariyerinde hızla yükselmesi de bu hırsın yansıması olarak değerlendiriliyor.

SEÇİL ERZAN KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Seçil Erzan, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

Bankacılık kariyerine yaklaşık 25 yıl önce başlayan Erzan, genç yaşta şube müdürlüğüne yükselmesiyle dikkat çekmiş, sektör içinde hızlı bir kariyer grafiği çizmişti.

SEÇİL ERZAN NEDEN TUTUKLANDI?

Seçil Erzanın tutuklanma gerekçesi, "yüksek kârlı ve güvenilir bir fon" vaadiyle çok sayıda kişiden para topladığı iddiasıdır. Savcılık iddianamesine göre:

Erzan, DenizBank Florya Şubesi'nde çalıştığı dönemde futbol dünyasından ve iş çevrelerinden tanınmış isimlere yüksek getiri sağlayan özel bir fon bulunduğunu söyledi.

Fonda Fatih Terim gibi isimlerin de bulunduğunu iddia ederek yatırımcıları ikna etti.

Yeni gelen yatırımcılardan topladığı fonları, önceki yatırımcıların taleplerini karşılamak için kullandı.

Bu süreç, tipik bir ponzi sisteminin işleyişiyle paralellik taşıyordu.

Savunmasında ise hiçbir zaman bir fon kurmadığını, kimseye fon vaadi vermediğini ve aslında kendi ifadesiyle "bir sarmalın içine düştüğünü" söyledi. Fakat mahkeme, sunulan belgeler, mağdur beyanları ve para transfer kayıtları doğrultusunda suçun işlendiği kanaatine vardı.

SEÇİL ERZAN OLAYI NEDİR?

Seçil Erzan'ın hikâyesi yalnızca hukuki bir vaka değil; aynı zamanda psikolojik, sosyolojik ve finansal açıdan incelenmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriliyor.

2011 yılında yakın akrabası tarafından verilen bir borsa tüyosuna güvenerek bazı müşterilerin hesaplarındaki paraları borsada değerlendirdi. Yalnızca üç gün içinde yaklaşık 1 milyon TL zarar etti. Bu olay, ilerleyen yıllarda zincirleme gelişecek borç sarmalının ilk adımı oldu.

Zararını kapatmak için önce akrabasından, sonra galerici olduğu belirtilen bir başka kişiden borç aldı. Ardından yüksek faizli tefeci borçlarına yönelmek zorunda kaldı.

Bu borçlar büyüdükçe Erzan'ın ödeme baskısı arttı ve para bulmak için "fon" iddiasıyla hareket etmeye başladığı öne sürüldü.

Florya'daki görevine atanmasıyla birlikte futbol camiasıyla yoğun bir finansal ilişki ağı kurdu. Yıllar içinde bu çevreden para topladığı, yeni gelen her yatırımcıyla sistemin bir süre daha ayakta kaldığı iddia ediliyor.