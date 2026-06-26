Şebnem Ferah konser 2026: Şebnem Ferah konseri ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

Türk rock müziğinin önemli isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sürdürdüğü konser maratonuna bir yenisini daha ekliyor. Sanatçı, 18 Temmuz'da Festival Park Yenikapı sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Daha önce duyurulan konserlerinin kısa sürede tükenmesinin ardından yeni konser takvimini oluşturan Ferah'ın Yenikapı performansı için biletler 26 Haziran tarihinde satışa sunuldu.

ŞEBNEM FERAH KONSER 2026

Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Şebnem Ferah, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Altı yıllık aranın ardından 4 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alan sanatçı, yoğun ilgi gören konserinin ardından yeni konserlerini duyurmuştu.

Konser biletlerinin dakikalar içerisinde tükenmesi üzerine bilet satın alamayan dinleyicilerine yeni konserler düzenleyeceğini açıklayan Ferah, bu kapsamda 18 Temmuz tarihinde Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.

Konserde sanatçının müzik kariyerine damga vuran "Sil Baştan", "Can Kırıkları", "Yağmurlar" ve "Bu Aşk Fazla Sana" gibi sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını seslendirmesi bekleniyor.

Öte yandan Şebnem Ferah, konser programı kapsamında 27 Haziran'da da KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluşacak.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN?

Şebnem Ferah, 18 Temmuz tarihinde İstanbul'da bulunan Festival Park Yenikapı'da konser verecek.

Sanatçının yeni konseri, 4 Haziran'da gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören İstanbul konserinin ardından açıklandı. Yenikapı konseri için bilet satışları ise 26 Haziran tarihinde BiletSpace üzerinden başladı.

Altı yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıkan sanatçı, ilk konserinde dinleyicilerine hitaben şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım."

18 Temmuz'daki konserde de Şebnem Ferah'ın sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahne alacağı bildirildi.