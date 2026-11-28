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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 28 Kasım Cumartesi, Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek soruları oyuncuların gündeminde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi, 28 Kasım Cumartesi akşamı da yapılacak. Kazandıran numaralar, çekilişin ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ilan edilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün yapılıyor. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. 28 Kasım Cumartesi çekilişinin ardından bir sonraki çekiliş 30 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinde ve mobil uygulamasında yayımlanıyor. Kupon sahipleri, kupon numaralarıyla sorgulama yaparak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca Loto bayilerinden de öğrenilebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kolonlarını oluşturuyor. Bir kuponda tek kolon oynanabildiği gibi birden fazla kolonla da şans denenebiliyor. Güncel kolon ücretleri Milli Piyango Online ve Loto bayileri üzerinden öğrenilebiliyor.

SüperStar: Oyuncular, SüperStar seçeneğini ekleyerek olası kazançlarını artırabiliyor. Ancak SüperStar tek başına oynanamıyor; bu seçenek için kuponda en az bir Çılgın Sayısal Loto kolonu bulunması gerekiyor.

Sen Seç: Numaralarını kendisi belirlemek istemeyen oyuncular, rastgele seçim özelliğiyle kolonlarını sisteme doldurtabiliyor. Bayilerde ise kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğunun işaretlenmesi yeterli oluyor.

Sistem Oyunu: Bir kolonda 6'dan fazla numara işaretleyen oyuncular sistem oyunu oynamış oluyor. Bu durumda seçilen sayılarla oluşturulabilecek bütün kombinasyonlar ayrı birer kolon olarak oyuna dahil ediliyor.

Çoklu Çekiliş: Çoklu Çekiliş seçeneğini kullanan oyuncular, tek bir kuponla art arda birden fazla çekilişe katılabiliyor.

28 KASIM 2026 CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Kasım 2026 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları:

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA KAÇ BİLEN KAZANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1, 5, 4, 3 veya 2'sini bilen oyuncular ikramiye kazanıyor. Altı numaranın tamamını doğru tahmin eden talihli büyük ikramiyeyi alıyor. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ikramiye, kazananlar arasında eşit olarak bölüştürülüyor.