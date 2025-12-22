Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 22 Aralık 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 22 Aralık 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Aralık 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online'ın açıklayacağı sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Çekilişte kazanan numaralar ve kazanılan ikramiyeler de vatandaşlar tarafından merak konusu. Sayısal Loto, üst bölümde 34, alt bölümde 180 numara bulunan bir kolon ile oynanıyor. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 22 Aralık 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

22 Aralık 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 22 Aralık 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 180 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Pazartesi ve Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 180 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

22 Aralık 2025 Pazartesi SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Fidan'ın uyarısından saatler sonra terör örgütünden saldırı! Anında müdahale geldi

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Salih Özcan harekete geçti! Ocak ayında Süper Lig'e gelmesi an meselesi

Yıllardır bekleniyordu! Süper Lig devine imza atması artık an meselesi
Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git

Jeremain Lens, vatandaşına seslendi: Fenerbahçe'ye git
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

İstifadan geri döndü! İlk maçında tarihi bir yenilgi aldı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Ryanair uçağında korku dolu anlar, yakıt tankeri ile çarpıştı

En ölümcül uçak kazası yerde yaşanabilirdi
title