Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal mi edildi? İstanbul Festivali Serdar Ortaç konseri olacak mı? Oğuzhan Uğur öncülüğünde düzenlenen Saygı 1 konser serisinin yeni etkinliği olan Serdar Ortaç özel gecesi, yaşanan gelişmelerin ardından iptal edildi. Etkinliğin iptal edildiğini Serdar Ortaç kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ KONSERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Evet, Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal edildi. Oğuzhan Uğur’un öncülüğünde hazırlanan Saygı 1 konser serisinin Serdar Ortaç’a ayrılan bölümü, yaşanan gelişmeler sonrasında gerçekleştirilmeyecek.

İptal kararını Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Sanatçı, paylaşımında 4 Ağustos’ta yapılması planlanan Saygı 1 konseptinin iptal edildiğini belirtti.

Serdar Ortaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Saygı 1’ konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir.”

Sanatçı, iptal edilen konseptin yerine aynı tarihte ve aynı mekânda yeni bir konser düzenleneceğini açıkladı. Böylece Serdar Ortaç’ın hayranlarıyla buluşması farklı bir organizasyon formatıyla devam edecek.

İSTANBUL FESTİVALİ SERDAR ORTAÇ KONSERİ OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre Serdar Ortaç, 4 Ağustos Salı günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Konser, Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek ve “Serdar Ortaç Konseri” adıyla düzenlenecek.

Serdar Ortaç’ın açıklamasına göre etkinlikte sürpriz sanatçıların da sahne alması planlanıyor. Sanatçı, tüm sevenlerini 4 Ağustos’ta Yenikapı’da gerçekleşecek konsere davet etti.

SERDAR ORTAÇ YENİKAPI KONSERİ NE ZAMAN?

Serdar Ortaç’ın Yenikapı konseri 4 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Konserin adresi ise Festival Park Yenikapı olarak açıklandı. Serdar Ortaç, açıklamasında aynı tarih ve mekânda hayranlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Etkinlikte Serdar Ortaç’ın sevilen şarkılarını seslendirmesi ve geceye sürpriz sanatçıların katılması bekleniyor.