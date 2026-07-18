Haberler

Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal mi edildi? İstanbul Festivali Serdar Ortaç konseri olacak mı?

Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal mi edildi? İstanbul Festivali Serdar Ortaç konseri olacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal mi edildi? İstanbul Festivali Serdar Ortaç konseri olacak mı? Saygı 1 Serdar Ortaç konseri, yaşanan gelişmelerin ardından iptal edildi. Etkinliğin iptal kararını Serdar Ortaç sosyal medya hesabından duyururken, 4 Ağustos’ta Yenikapı’da hayranlarıyla buluşacağını açıkladı. Serdar Ortaç konseri, aynı tarih ve aynı mekânda farklı bir konseptle gerçekleştirilecek.

Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal mi edildi? İstanbul Festivali Serdar Ortaç konseri olacak mı? Oğuzhan Uğur öncülüğünde düzenlenen Saygı 1 konser serisinin yeni etkinliği olan Serdar Ortaç özel gecesi, yaşanan gelişmelerin ardından iptal edildi. Etkinliğin iptal edildiğini Serdar Ortaç kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

SAYGI 1 SERDAR ORTAÇ KONSERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Evet, Saygı 1 Serdar Ortaç konseri iptal edildi. Oğuzhan Uğur’un öncülüğünde hazırlanan Saygı 1 konser serisinin Serdar Ortaç’a ayrılan bölümü, yaşanan gelişmeler sonrasında gerçekleştirilmeyecek.

İptal kararını Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Sanatçı, paylaşımında 4 Ağustos’ta yapılması planlanan Saygı 1 konseptinin iptal edildiğini belirtti.

Serdar Ortaç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Saygı 1’ konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir. Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir.”

Sanatçı, iptal edilen konseptin yerine aynı tarihte ve aynı mekânda yeni bir konser düzenleneceğini açıkladı. Böylece Serdar Ortaç’ın hayranlarıyla buluşması farklı bir organizasyon formatıyla devam edecek.

İSTANBUL FESTİVALİ SERDAR ORTAÇ KONSERİ OLACAK MI?

Yapılan açıklamaya göre Serdar Ortaç, 4 Ağustos Salı günü İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Konser, Festival Park Yenikapı’da gerçekleştirilecek ve “Serdar Ortaç Konseri” adıyla düzenlenecek.

Serdar Ortaç’ın açıklamasına göre etkinlikte sürpriz sanatçıların da sahne alması planlanıyor. Sanatçı, tüm sevenlerini 4 Ağustos’ta Yenikapı’da gerçekleşecek konsere davet etti.

SERDAR ORTAÇ YENİKAPI KONSERİ NE ZAMAN?

Serdar Ortaç’ın Yenikapı konseri 4 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Konserin adresi ise Festival Park Yenikapı olarak açıklandı. Serdar Ortaç, açıklamasında aynı tarih ve mekânda hayranlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Etkinlikte Serdar Ortaç’ın sevilen şarkılarını seslendirmesi ve geceye sürpriz sanatçıların katılması bekleniyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı

Gece yarısı görevden alınan validen geriye bu sözler kaldı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti

Öyle bir etekle dans videosu çekti ki annesi hemen müdahale etti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi

Transfer gece yarısı bitti! 30 milyon Euro'ya İtalyan devine gitti