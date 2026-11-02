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Savcı Sayan'ın siyasi geçmişi, özel hayatı ve biyografisi kamuoyunda araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladığı siyasi kariyerini daha sonra AK Parti'de sürdüren Sayan, 2019-2023 yılları arasında Ağrı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Peki, Savcı Sayan kimdir, hangi partiden? Savcı Sayan nereli, kaç yaşında, eşi kim? Detaylar...

SAVCI SAYAN KİMDİR?

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Sayan, pedagojik formasyon eğitiminin ardından bir süre öğretmenlik yaptı. Televizyon programlarında yorumculuk da yapan Sayan'ın yazıları çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Sayan, 1996-2000 yılları arasında partinin il ve ilçe gençlik kollarında ve merkez yönetiminde görev aldı. 1999 ve 2004 yerel seçimlerinde CHP'den Tutak Belediye Başkan adayı oldu. Daha sonra parti yönetimiyle yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından 2012 yılında CHP'den ihraç edildi.

2015 yılında AK Parti'ye katılan Sayan, aynı yıl İzmir'den milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkan adayı olarak yarıştı ve seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.

2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Sayan, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçim sonucunda milletvekili seçilemedi.

SAVCI SAYAN HANGİ PARTİDEN?

Savcı Sayan, siyasi kariyerine CHP'de başladıktan sonra 2015 yılında AK Parti'ye geçti. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı seçilen Sayan, 2023 genel seçimlerinde de aynı partinin İzmir 1. Bölge milletvekili adayı oldu. Sayan'ın siyasi geçmişinde CHP ve AK Parti dönemleri bulunuyor.

SAVCI SAYAN NERELİ?

Savcı Sayan, Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Tutak'ta, orta öğrenimini Muş'un Malazgirt ilçesinde, lise eğitimini ise yeniden Tutak'ta tamamladı.

SAVCI SAYAN KAÇ YAŞINDA?

1971 doğumlu olan Savcı Sayan, 2026 yılı itibarıyla 55 yaşındadır.

SAVCI SAYAN'IN EŞİ KİM?

Savcı Sayan'ın eşi Gülşah Sayan olarak biliniyor. Çiftin evli olduğu ve bir çocuklarının bulunduğu biyografi kaynaklarında yer alıyor. Sayan'ın özel yaşamına ilişkin kamuya açık bilgiler sınırlı olmakla birlikte, eşi Gülşah Sayan'ın adı çeşitli haberlerde de geçiyor.

SAVCI SAYAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Savcı Sayan'ın siyasi yaşamındaki önemli görev ve gelişmeler şöyle:

1996-2000: CHP'nin il ve ilçe gençlik kollarında ve merkez yönetiminde görev aldı.

1999 ve 2004: CHP'den Tutak Belediye Başkan adayı oldu.

2012: CHP'den ihraç edildi.

2015: AK Parti'ye katıldı ve İzmir milletvekili adayı oldu.

2019: AK Parti'den Ağrı Belediye Başkanı seçildi.

2023: Milletvekili adaylığı için belediye başkanlığından istifa etti ve AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı oldu.