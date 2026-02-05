Haberler

Sasha Boey uçak takip kodu ne, Sasha Boey saat kaçta İstanbul'a inecek, hangi havalimanına inecek?

Sasha Boey uçak takip kodu ne, Sasha Boey saat kaçta İstanbul'a inecek, hangi havalimanına inecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü futbolcu Sasha Boey'in İstanbul ziyareti heyecanla bekleniyor. Peki, Sasha Boey'in uçuş kodu nedir, hangi saatte İstanbul'a inecek ve hangi havalimanına iniş yapacak? Hayranları, ünlü sanatçının İstanbul programını yakından takip etmek istiyor. Bu detaylar, İstanbul seyahatiyle ilgili tüm merak edilen bilgileri güncel olarak sunuyor.

Sasha Boey'in İstanbul'a geliş saatleri ve uçak takip bilgileri merak konusu oldu. Hayranlar, sanatçının hangi havalimanına iniş yapacağını ve uçuş kodunu araştırıyor. İstanbul'daki sürpriz buluşmalar için plan yapanlar, bu bilgileri öğrenerek ziyaretini yakından takip edebilir.

SASHA BOEY UÇAK TAKİP KODU NE?

Galatasaray, kış transfer döneminin flaş hamlesini Fransız sağ bek Sacha Boey ile yaptı. Bayern Münih ile yapılan uzun pazarlıklar sonunda taraflar kiralık sözleşmede anlaşmaya vardı. Boey, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Maaşının tamamı ise sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılanacak.

Sasha Boey uçak takip kodu ne, Sasha Boey saat kaçta İstanbul'a inecek, hangi havalimanına inecek?

BOEY'NİN UÇUŞU TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Transferin açıklanmasının ardından Galatasaray taraftarları, Sacha Boey'nin İstanbul'a gelişini canlı olarak takip etmeye başladı. Münih'ten özel jet ile yola çıkan oyuncunun, EUL5B uçuş kodu ile İstanbul'a saat 16:15 civarında inmesi bekleniyor. Taraftarlar, sosyal medyada ve uçak takip sitelerinde uçağın hareketlerini anbean izliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu

Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti