Sasha Boey uçak takip kodu ne, Sasha Boey saat kaçta İstanbul'a inecek, hangi havalimanına inecek?

Sasha Boey'in İstanbul'a geliş saatleri ve uçak takip bilgileri merak konusu oldu. Hayranlar, sanatçının hangi havalimanına iniş yapacağını ve uçuş kodunu araştırıyor. İstanbul'daki sürpriz buluşmalar için plan yapanlar, bu bilgileri öğrenerek ziyaretini yakından takip edebilir.

SASHA BOEY UÇAK TAKİP KODU NE?

Galatasaray, kış transfer döneminin flaş hamlesini Fransız sağ bek Sacha Boey ile yaptı. Bayern Münih ile yapılan uzun pazarlıklar sonunda taraflar kiralık sözleşmede anlaşmaya vardı. Boey, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Maaşının tamamı ise sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılanacak.

BOEY'NİN UÇUŞU TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Transferin açıklanmasının ardından Galatasaray taraftarları, Sacha Boey'nin İstanbul'a gelişini canlı olarak takip etmeye başladı. Münih'ten özel jet ile yola çıkan oyuncunun, EUL5B uçuş kodu ile İstanbul'a saat 16:15 civarında inmesi bekleniyor. Taraftarlar, sosyal medyada ve uçak takip sitelerinde uçağın hareketlerini anbean izliyor.