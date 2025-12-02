Sarp Levendoğlu kimdir? Sarp Levendoğlu kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sarp Levendoğlu, ekranların tanınan yüzlerinden biri olarak merak konusu olmaya devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamı ve kariyer yolculuğu da sıkça konuşuluyor. Levendoğlu'nun son projeleri, hangi rolleri üstleneceği ve hayatına dair bilinmeyen detaylar, izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Ayrıntılar haberin devamında sizleri bekliyor.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da doğmuş bir Türk oyuncudur. Ortaokula kadar Ankara'da eğitim alan Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul'da Saint Benoit Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Sarp Levendoğlu, lisede tiyatroya olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve birçok tiyatro oyununda yer almıştır. Üniversiteye adım attığında önce Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne kaydolmuş, ancak bu bölümden memnun kalmayarak Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'ne geçiş yapmış ve burada profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır.

Sarp Levendoğlu, aynı zamanda ünlü sanatçı Mustafa Altıoklar'ın yeğenidir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak Gece Gündüz dizisiyle başlamış, ardından Emret Komutanım dizisindeki rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştır. Küçük Ağa dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle büyük bir çıkış yakalamış, Mor Menekşeler, Lise Defteri ve O Şimdi Asker gibi projelerde de rol almıştır. Oyunculuğunun yanı sıra bazı projelerde yönetmenlik yaparak yeteneklerini farklı alanlarda da göstermiştir.

SARP LEVENDOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

SARP LEVENDOĞLU NERELİ?

Sarp Levendoğlu, doğum yeri Ankara olmakla birlikte, çocukluk döneminin bir kısmını burada geçirmiştir. Ailesiyle İstanbul'a taşındıktan sonra eğitim ve kariyer yaşamını büyük ölçüde İstanbul'da sürdürmüştür.

SARP LEVENDOĞLU'NUN KARİYERİ

Levendoğlu, tiyatro ile başlayan oyunculuk yolculuğunu televizyon ve sinema projeleriyle sürdürmüştür. Öne çıkan projeleri arasında:

Küçük Ağa (Ali)

Böyle Bitmesin (Serkan)

Galip Derviş (Hilmi Çalışır)

Sakarya Fırat (Altan Batur)

Mor Menekşeler (Kabadayı Arif)

Kalp Ağrısı (Hasan)

Kirli Beyaz (Yekta)

Altın Kızlar

Uygun Adım Aşk (aynı zamanda yönetmen)

Gece Gündüz (Aslan Aydemir) (aynı zamanda yönetmen)

Yasak Elma

Zeliha'nın Gözleri (Rehan)

Emret Komutanım (Levent) (aynı zamanda yönetmen)

Çınaraltı (İbrahim)

Lise Defteri (Mehmet)

Emret Komutanım Şah Mat / film (Levent)

O Şimdi Asker (Yunan asker)

Sarp Levendoğlu, hem oyunculuk hem de yönetmenlik alanındaki çok yönlü yetenekleriyle Türk televizyon ve sinemasının dikkat çeken isimlerinden biri olarak tanınmaktadır.