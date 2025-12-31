Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı yeni bölüm mü, eski bölüm mü? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler 2026 yılbaşı tekrar yayın mı?

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel, birbirinden ünlü konukları ve şarkılarla dolu içeriğiyle yine yılbaşı gecesine renk katmaya hazırlanıyor. 31 Aralık akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak programın yeni mi yoksa önceki yıllardan derlenmiş bir tekrar mı olduğu ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler 2026 yılbaşı programı hakkında detaylar araştırılıyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2026 YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, 2026 yılbaşına özel bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Şarkılar Bizi Söyler 2026 Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Programın sunuculuğunu her zamanki gibi Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici üstleniyor. Yılbaşı gecesine özel hazırlanan içerikte, Türk müziğinin farklı türlerinden seçilen eserlerle izleyicilere keyifli bir müzik şöleni sunulacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2026 YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel, birbirinden ünlü isimleri aynı sahnede buluşturuyor. Ümit Besen, Kibariye, Kutsi ve Berdan Mardini gibi sevilen sanatçıların yer aldığı özel bölümde, geniş bir müzik yelpazesi izleyicilerle buluşacak. Türk sanat müziğinden fasıl ezgilerine, arabeskten oyun havasına uzanan repertuvar, yılbaşı gecesine eğlence ve nostalji katacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI YENİ BÖLÜM MÜ, TEKRAR MI?

İzleyicilerin merak ettiği konuların başında programın yeni bölüm olup olmadığı geliyor. Şarkılar Bizi Söyler 2026 Yılbaşı Özel, daha önce yayınlanmış bölümlerden oluşan özel bir tekrar yayını olarak ekrana gelecek. Buna rağmen güçlü sahne performansları, sevilen şarkılar ve ünlü konuklarla program, yılbaşı akşamı için dikkat çeken alternatifler arasında yer alıyor.